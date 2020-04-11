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Сабо: Президент Динамо занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями

Премьер-лига
(2 голосов)

Суркис сам выбирает игроков, а окружающие боятся ему слово против сказать?

Сабо: Президент Динамо занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями
Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал работу Игоря Суркиса, как президента клуба.

- Главная проблема "Динамо" – нехватка профессионализма в менеджменте. Если говорить обо всех производных проблемах, то стоит отталкиваться от этого постулата.

Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Потому что не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо.

Если выпадает одно звено цепи – не работает весь механизм. Поэтому имеем феномен: тренеры меняются – результаты ухудшаются. В "Динамо" непрофессионально работают все звенья. Потому что президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями – наладить работу механизма.

Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слово против сказать, чтобы не разгневать.

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В статье: Игорь Суркис Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta.ua

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
11.04.2020 в 15:55
Может быть -но зато он не подрывал людей на стадионе и не сдавал Киев врагу а потом трусливо сбежал в Бразилию как пахан клуба Бомж бандит и отморозок-подельник Мародера -Ахметов(кормящий Сабо объедками со своего стола)
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
11.04.2020 в 15:10
Старый маразматик обливает нечистотами ДИНАМО и восхищается шахтьором.... Угадайте с трех раз.... Где мадьяр деньги (очень солидные) получает за "экспертство" ...????
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+3
-4
_ZA POROGA_ (Покров)
11.04.2020 в 15:00
шубная барыга решила поцацкаться в футбол)))это Божье наказание великому клубу - чтобы не отдавались всяким проходимцам-барыгам...
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+3
-4
Просто Квашин (Харьков)
11.04.2020 в 15:07
Еще одно скрепное дерь мо с норы вылезло хрюкать на ДИНАМО...
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+2
-3

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