Йожеф Сабо: Ушел из Динамо не с чистым сердцем

Бывший наставник киевского "Динамо" и сборной Украины относится к редкой категории именинников. Дело в том. что из-за особенностей високосного года собственный день рождения он празднует лишь один раз в четыре года. В канун 80-летнего юбилея, который легендарный в прошлом футболист и тренер отмечает сегодня, корреспондент UA-Футбол попросил ответить на вопросы нашей новой рубрики "Слово за слово".

- Этот факт считаете плюсом или минусом? - интересуюсь у Сабо.

- Я как-то не задумывался об этом. День рождения есть у каждого человека, что естественно. Я праздную его раз в четыре года и привык к этому. Очередной день рождения намерен отметить в своем домике в Карпатах, в связи с чем накануне уехал из Киева. Одни моему юбилею радуются, а другие говорят: "Многовато" (улыбается).

ДВА ЮБИЛЕЯ В ОДИН ДЕНЬ

- Если считать все 29 февраля с момента вашего рождения, то их набирается ровно два десятка. Выходит, юбилея у вас два - биологический, 80-летний, и календарный, 20-летний…

- (Смеется). Как бы там ни было, но человек в любом случае с каждым годом становится все старше и старше. Хотя мне уже и восемьдесят, я все же могу похвастать: со здоровьем у меня, тьфу-тьфу-тьфу, более менее нормально.

- На сколько лет на самом деле себя чувствуете?

- Не на восемьдесят - это уж точно! Может, лет на пятьдесят. Я еще бегаю, делаю зарядку.

- Так это просто замечательно!

- Ну, вы же понимаете: все мы под Богом ходим.

- Вы сказали, что в рецепт вашего здорового образа жизни входят зарядка и пробежки. А еще раньше вы называли также плавание в бассейне. Все это делаете регулярно?

- Все в меру. Ведь года полтора назад у меня был инфаркт. Я его не почувствовал, хотя каждые полгода ходил с целью обследования в институт кардиологии имени Стражеска. Там у меня есть доктор, который "ведет" меня уже лет 20-25. Всегда проверялся, сдавал кровь - все было нормально. А однажды как-то приехал - и меня сразу уложили на операционный стол. Сделали операцию, внедрив дорогостоящие американские стропы. После этого я не бегал, ничего не делал - и мне, слава Богу, достаточно легко. Правда, мне запретили кататься на горных лыжах, что всегда было моим хобби - дважды в год регулярно ездил то в Австрию, то в Карпаты. Для меня это было настоящим шедевром! А еще не рекомендуют много плавать. Можно лишь в умеренном режиме. Так что сейчас ограничиваюсь зарядкой, а вот бегаю не сильно. Зато много хожу. Иногда выпиваю коньячка чуть-чуть - до ста граммов. Врач мне сказала, что хороший коньяк граммов 75 мне не повредит. Хотя я никогда и не пил, для меня этой проблемы не существовало.

- А в баньке часто паритесь?

- Нет, не парюсь. Запретили.

- И на Крещение в проруби тоже не купаетесь?

- Не-е-ет (смеется). И никогда не купался. Хоть это сейчас и модно, но не забывайте одну вещь: большой футбол ведь здоровья не добавляет. Скорее, наоборот.

ОТЦОВСТВО В 68 ЛЕТ

- Долгие годы выступлений в профессиональном футболе, вне всякого сомнения, накладывают отпечаток на организм. Знаю, что лечить ноги после многочисленных травм, ссадин и царапин в бытность игроком вы регулярно ездили в Евпаторию. А по завершении карьеры как зализывали раны?

- Что вам сказать… Я поменял свои бедра, сделав несколько операций. Для футболиста-профессионала по окончании карьеры все это тяжеловато переносить. Вылазят наружу разные болячки. Однако за счет того, что заставляю себя делать зарядку и потихоньку пробежаться, я и живу.

- Бегаете по пару-тройку километров?

- Больше! Километров пять выходит. Когда во время бега чувствую, что устаю, то останавливаюсь и перехожу на пеший ход. Восстановился - и опять бегу.

- В каком возрасте вы вновь стали отцом?

- Ребенку 3 января исполнилось 12 лет - вот и считайте. Получается, почти в 68.

- Так вы в отличной форме!

- Хе-хе-хе… Дайте-ка постучу по дереву (улыбается).

- Что скажете о вашем подрастающем поколении?

- Старший сын живет сейчас в Америке, а младший со мной. Егором зовут. Любит киберспорт, играет в PlayStation. Учится неплохо.

- Когда-то давно вы закончили факультет журналистики. Если не ошибаюсь, даже публиковались в "Правде Украины"…

- Точно. Это было в начале семидесятых. Завотделом спорта в редакции этой газеты тогда был Валерий Мирский, а редактором - Владимир Серобаба. Начинал было пробовать себя в этой роли, но приехала делегация из московского "Динамо" во главе с Львом Яшиным - и я опять уехал играть.

ИЗ ФУТБОЛИСТОВ В ЖУРНАЛИСТЫ - И ОБРАТНО

- Тот пусть и небольшой журналистский опыт в нынешней работе экспертом на канале "Футбол" пригодился?

- Вы знаете, я могу сказать, что на этом канале тружусь как журналист с полным правом. Сегодня ведь немногие имеют такой диплом. Вы наверняка в курсе, что меня спортивные чиновники в те далекие годы даже дисквалифицировать из-за моей учебы хотели. Я должен был ехать в Ленинград в составе сборной СССР играть против Норвегии. Однако отказался, уехав из Москвы в Киев на сессию, так как в университете у меня имелись "хвосты". После этого меня кем только не называли! Когда я по этому поводу был вызван на заседание исполкома Федерации футбола СССР, то всем ее членам объяснял: поймите, я ведь не профессионал, а любитель. В ту пору, как известно, когда ехали за границу, то нужно было говорить, что мы учимся в институтах или университетах, не являясь профессиональными спортсменами. Так вот, я так и утверждал: после того, как я закончу играть в футбол в роли любителя, мне ведь нужно будет где-то работать. Дескать, мое любимое дело - это журналистика, фото, киносъемка и все подобное.

- Убедили заседающих?

- Убедил или нет, сказать сложно. Но вот годовую дисквалификацию не получил - это главное. Зато была статья в "Комсомольской правде", где по мне изрядно прошлись: мол, заслуженный ли мастер спорта Йожеф Сабо, который бросил тень на воевавших и проливавших кровь в Великой Отечественной войне наших дедов и отцов? Короче, такую вот галиматью написали с целью уничтожить меня морально. Не получилось.

- Да уж, непростые испытания выпали на вашу долю…

- Помню, как-то легендарный Бобби Чарльтон, с которым мы не раз встречались во время матчей звезд (в частности, провожали из большого футбола Льва Яшина), сказал: "В СССР я знаю единственного профессионала - это Йожеф Сабо". За этими словами стояла серьезная и кропотливая работа, начавшаяся еще в юношеском возрасте. В 16 лет я попал в ужгородский "Спартак". У меня был тренер - венгр по национальности Золтан Дьерфи, который меня муштровал во время индивидуальных занятий. Помимо основных тренировок я ехал на велосипеде по Ужгороду к стадиону, где он со мной работал на запасном поле. Он меня учил, каким надо быть, чтобы стать профессионалом. И я им, считаю, стал. То же самое могу сказать и о своей работе на канале "Футбол". Я рассказываю о том, что вижу и что думаю, основываясь на свой богатый опыт. И никто мне не говорит, что нужно сказать то-то и то-то. Ни в коем случае! Вообще, опыт - это бесценный багаж, которым обладает далеко не каждый из молодых ребят. А он обязательно нужен. Так что могу смело утверждать: чувствую себя стопроцентным журналистом (улыбается).

ФУТБОЛЬНАЯ "ЧЕРЕМШИНА" И ЗНАКОМЫЕ АРТИСТЫ

- В 60-е годы легендарную украинскую песню "Черемшина" переделали на футбольный лад, включив в ее строки и вашу фамилию: "Всюди буйно виграють кияни, не страшні їм форварди-титани. Бібу, Поркуяна, Сабо і Мунтяна ждуть медалі, ждуть". Помните?

- С этой песней я, конечно же, знаком. Да и автора текста знаю. Но в ту пору должного внимания на нее не обращал. Молодой был, все по-другому воспринималось. А сейчас, спустя много лет, переделанную "Черемшину" наверняка уже забыли.

- Какую песню вы всегда охотно поете в узком кругу?

- Не пою вообще. И даже не подпеваю. Прежде всего потому, что нет голоса. Мне лучше слушать, чем петь.

- А с кем-то из певцов, певиц или композиторов хотя бы знакомы?

- Нет. В свое время были знакомы с артистами - Адой Роговцевой и Олегом Борисовым. А все потому, что у нас, динамовцев, были абонементы в Киевские русский драматический и оперный театры. В ту пору мы не знали, что такое ресторан и что такое пьянствовать. Хотя, чего скрывать, были ребята, которые часто нарушали режим.

- Кого у вас больше - друзей или врагов?

- В настоящее время многих моих друзей, в том числе и школьных, уже нет, они отдали души Богу. Отчасти поэтому я и не собираю в день рождения большие компании. Ведь делать это по принципу "лишь бы", думаю, не стоит. В этот раз ко мне в мой домик в Карпатах приедут люди из Ужгорода, которых я хорошо знаю. Вместе и отметим мой юбилей.

- Есть ли в футболе люди, при встрече с которыми вы не подадите руки?

- Не буду об этом говорить, так как я ушел из киевского "Динамо" не с чистым сердцем. Этому клубу отдал много лет, но вынужден был его покинуть. Я такой человек, что никого не люблю критиковать или обсуждать. Считаю, что я был прав, вот и ушел. Что поделаешь, так получилось в жизни…

ОДЕКОЛОН ИЗ АМЕРИКИ ДЛЯ МОДНИКА "БЕЗ ЖИВОТА"

- В самом начале 90-х жители СССР пострадали от так называемой павловской реформы. Какая сумма пропала у вас на сберкнижке?

- Она была очень большая. Я ведь получал приличные деньги. И в динамовской структуре, и в сборной. Это и зарплата, и дополнительные надбавки МВД за выслугу лет и за "звездочки" на погонах (хотя мы, футболисты, к этому никакого отношения не имели). А в Федерации футбола СССР получал еще и стипендию как основной игрок национальной сборной. В общем, немало набегало. Но увы, все эти деньги пропали. И никто в правительстве не подумал о том, что нужно каким-то образом людям эти деньги компенсировать. Вот и сейчас не знаешь, как поступать. Взять, к примеру, мою пенсию. Когда "Брокбизнесбанк" треснул, у меня трехмесячная выплата потерялась. Ну, ходил я туда, писал заявления - и все без толку. Люди ни за что не отвечают. Получается, что все мы, словно наивные дурачки. Правда, на основании тех ошибок сделал выводы и понял, что нужно пенсию класть туда, где она не пропадет.

- Всегда ли успевали идти в ногу с модой?

- Старался. Всегда одеваю костюм, рубашку и галстук. (Если работать приходится на канале, то без галстука). Из одеколонов предпочитаю Photo, который сейчас купить непросто. Дети с трудом достают его через интернет где-то в Америке на складах.

- А в далекие советские времена модные джинсы и пуловеры в вашем гардеробе тоже были?

- Да, и джинсы, и рубашки, и безрукавки. Как и многие другие вещи, которые мы покупали во время заграничных поездок. Я и сейчас с удовольствием ношу безрукавки, так как у меня нет живота, из-за которого было бы стыдно. А все потому, что я слежу за собой. Если поправился на килограмм-два, то сразу же пересматриваю рацион питания. Некоторым это кажется странным и удивительным, но ничего особенного в этом нет. Это мое здоровье, и за ним я слежу.

- А помните времена, когда футболисты из-за границы везли полные чемоданы мохера, дубленки и кожаные плащи?

- Мы не везли. В основном это делали москвичи. Когда я с ними ездил в составе сборной, то видел, что они творили! Сейчас это можно назвать катастрофой. Помнится, в Вене в специальных магазинах скупали все чемоданами - кримпленовые платья, болоньевые плащи и другие товары. По возвращении домой все сдавалось в "комиссионки", где и реализовывалось. О прыти москвичей могу рассказать еще один случай. Когда я играл в московском "Динамо", по пути за границу один из одноклубников (не буду называть его фамилию) меня спрашивает: "Сколько у тебя долларов?". Я отвечаю: "У меня их нет". А он: "Как это нет? Ты что!". При этом показал мне свои 700 долларов, которые перед поездкой наменял. Скажу вам, что мы, киевляне, в ту пору были совсем другими, чем москвичи. А те ребята были… как бы точнее сказать - наверное, умнее, хитрее. Тогда в московском "Динамо" я много чему научился, что потом мне пригодилось для жизненного опыта.

КОГДА ЮМОР И СМЕХ ВСЕГДА РЯДОМ

- Нынешнее поколение футболистов - другое?

- Совершенно другое. Одни зарывают свой талант в землю, пропивая его в ночных клубах. А для многих такое понятие, как мода, заключается в количестве татуировок. Бывает, что на теле от них нет свободного места. Про пробелы в интеллекте молодых футболистов я вообще не говорю! Есть ныне и такие, которые не знают Олега Блохина. Как это - не знать фигуры такой величины?! Лично для меня Блохин - лучший футболист 20-го века в СССР! Считаю, что в том, что молодые игроки не знают легендарных соотечественников, виноваты их тренеры. Значит, они не рассказывают своим ребятам о том, какие в Украине были великие футболисты.

- Когда в последний раз хохотали до слез?

- Ха-ха-ха… Вот вы задали вопрос, а я уже смеюсь. Вообще я люблю юмор. Очень люблю. С удовольствием смотрю и "95-й квартал", из которого вышел наш президент, и "Дизель-шоу". Очень хорошие дают они концерты. Смотрю программы с их участием и посещаю живые выступления, на которых смеюсь от души.

- Какой подарок ко дню рождения был для вас самым дорогим или неожиданным?

- Мой главный подарок - 12-летний сын. Когда он ложится со мной спать, то говорит "Папочка, обними меня" и начинает меня обцеловывать. Вот это самое лучшее, что может только быть! Я испытываю настоящее счастье!

- Большая часть ваших реальных дней рождения наверняка приходилась на тренировочные сборы - как в роли игрока, так и тренера. Как отмечали этот праздник?

- Торт, чай. И больше ничего. Когда ты настоящий профессионал и играешь в такой команде, как киевское "Динамо", то больше ни о чем не думаешь, кроме как о результате.

- О чем мечтает сегодняшний именинник?

- Мечтаю о том, чтобы стараться жить подольше - ведь у меня растет мой любимый сынишка. Я хочу его вырастить. Хотя часто думаю вот о чем: он вырастет, а в стране, не дай Бог, еще будет война. Вот и задаю себе вопрос: что в таком случае делать? Уехать в Венгрию, что я могу сделать в любой момент, так как родился на территории этой страны и имею подтверждающие это документы? А что дальше? А ведь я заработал имя в Украине, у меня здесь государственные и спортивные награды. Как я могу это бросить? Как?! Поверьте, давно мог бы уехать, но не могу. Хочу вырастить Егора в мирной стране и чтобы он не попал в армию, где погибают ни за что, ни про что молодые люди. Я понимаю, что есть бизнесмены, которые заинтересованы в продолжении войны, так как зарабатывают на этом миллионы. Но что делать простым людям? В частности, мне с моим сыном. Получается, что мне нужно думать о том, как отправить его куда-то за границу.