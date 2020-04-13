Сидорчук: Свободного времени на карантине практически нет

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как он проводит время на карантине.

"В первую очередь, хотел бы поздравить всех с католической Пасхой, а православных – с Вербным воскресеньем. Хотел бы пожелать в такой непростой период всем оставаться дома и помнить, что чем жестче мы будем соблюдать требования, тем быстрее выйдем на улицу и вдохнем нормальной жизни.

Карантин у меня и моих близких проходит дома, в достаточно закрытом режиме. Никто не болеет и никто не переболел. Как такового, свободного времени у меня нет. Есть только после обеда, до него у нас график, расписанные тренировки. Если первую неделю я выполнял где-то 50%, то со второй недели плотно сел на тренировочную программу. Можно было выезжать в лес, бегать где-то. Но после того, как закрыли лесопарковую зону, стало тяжелее находить место для тренировок", - сказал Сидорчук.