Владимир Шаран – о Роберто Карлосе, поездке в США и ярком дебюте в Динамо

В интервью нашему изданию Сергей Коновалов рассказал о времени, проведенном в молодежной сборной СССР, а также вспомнил о большой украинской диаспоре играющую ключевую роль в успехах команды. Среди них был и Владимир Шаран - чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира, а ныне главный тренер "Александрии". Корреспондент UA-Футбол обратился к Владимиру Богдановичу с просьбой вспомнить те времена.

- Владимир, как вы попали в сборную СССР U-18, c которой в 1990 году выиграли чемпионат Европы?

- Все шло поэтапно. Вначале было приглашение в сборную Ивано-Франковской области, где на одном из турниров меня увидел Иван Терлецкий, формировавший сборную Украины для участия в союзном турнире. Вызвали на двухнедельный сбор, проходивший в Дружковке. Помню, первый раз в жизни ехал поездом через всю Украину один, и было страшновато. А через некоторое время меня и Сергея Щербакова главный тренер юношеской сборной Геннадий Костылев вызвал на сборы, когда фактически был сформирован костяк команды. До сих пор не знаю, кто рекомендовал нас Костылеву, чтобы он просмотрел и оценил наши шансы. Мы с Серегой приехали вместе на базу в Новогорск, с тех пор так и дружим. Постоянно жили в одном номере и на сборах, и на турнирах.

Началась подготовка к поездке на турнир в Италию, и вдруг в последний момент узнаю, что меня не включают в список. Но перед отъездом у нас была последняя игра в Новогорске с дублем московского "Динамо". Видимо, я хорошо сыграл и Геннадий Иванович поменял свое мнение, все-таки включив меня в поездку, и после этого я уже постоянно был в обойме, и не пропустил ни одного матча. Только один раз отпросился у коуча, и не поехал на турнир в Дюссельдорф. А причина была очень уважительная. В 1990 году "Карпаты", за которые я уже играл, по приглашению украинской диаспоры собирались на турнир в Америку. Я попросил у Костылева поехать вместе с командой, на что он сказал: "Да, в Америке за всю жизнь можешь и не побывать, поэтому я тебя отпускаю".

- И как, Костылев оказался прав? В Германии вы были не раз, а приходилось ли побывать еще раз в США?

Больше ни разу. И если бы Геннадий Иванович не отпустил, то действительно не видать мне Америки. Как в воду глядел. А поездка была впечатляющей. Побывали в пяти городах: Вашингтоне, Чикаго, Кливленде, Филадельфии. Жили в частных домах, забирали нас к себе украинские семьи. Правда, когда возвращались домой, то не досчитались Славика Лендела, решившего остаться там навсегда. Самый сильный игрок "Карпат", которого приглашали "Динамо" Киев и Тбилиси и многие другие команды. Собирались в аэропорт, и тут приходит Рафальчук без Лендела, а они жили вместе, и говорит: "Не ждите Славика, его не будет". Мы все были в шоке, включая нашего сопровождающего "учителя из университета", он же КГБ-ешник. Шумиха получилась приличная.

Карпаты на вечеринке во время американского турне

- Первая поездка в статусе игрока сборной, и куда - в Италию, волнующий момент для вас в жизни. Что запомнилось из той поездки?

- Все запомнилось, и как мы жили, и как питались. А самое главное воспоминание о мороженном, которое на итальянском языке звучало gelato. И нам после обеда разрешали взять бесплатно по одной пачке. Уж очень было вкусное мороженое. В сутки нам давали по пять долларов, и переводили на местные лиры. Купил в подарок маме дезодорант, а вот на духи, которые были дорогими, денег не хватило. Себе купил брюки. Буквально позавчера звонил Щербаков, и мы все это вспоминали.

- В 1990 году у вас в жизни наступает важное событие – сборная СССР выигрывает чемпионат Европы. Приятно вспоминать такие моменты. Что интересно, в группе перед выходом в финал вы довольно легко расправились с оппонентами.

- Такое всегда приятно вспоминать. Да, в группе мы не оставили никому шансов, выиграв все матчи. Если память не изменяет, с нами были Голландия, Кипр и Норвегия. Мы со Щербаковым больше всех забили. Я играл левого хава, а Серега нападающего. Как я уже говорил, жили с ним в одном номере, наверное, поэтому и образовалась ударная связка (смеется). Заняли первое место в группе, и вышли в финал. Я до сих пор часто созваниваюсь с ним. Он работает селекционером в московском "Локомотиве". Жаль, он до сих пор ездит в инвалидной коляске - эта трагедия, случившееся с ним (ДТП – ред.). Хоть он и не играл в "Локо", но Юрий Семин молодец, поддерживает его как морально, так и финансово, и человеку легче, что занят любимым делом - футболом. Молодцы, что не бросают в трудную минуту.

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- И вот вы уже в финальном раунде, проходившем в Венгрии.

- В первой игре уверенно обыграли Швецию 3:0. Затем в матче за выход в финал в тяжелейшей борьбе положили на лопатки Англию 3:1, хотя по ходу проигрывали 0:1. Мне удалось сравнять счет. А еще забивали Щербаков и еще кто-то, не помню. Запомнилось перед выходом на поле англичане как начали кричать, все здоровые, видимо хотели этими криками нас запугать. И в первые десять минут им это удалось, они психологически немного нас "прибили", понеслись, сразу нам забили, и мы немного растерялись. Перед тем как забить, помню, попал в стойку, которые были почему-то не круглыми как обычно, а квадратной формы. Выиграли, и решили одну из задач, когда два финалиста обеспечивали участие на следующий год в чемпионате мира.

Владимир Шаран рекламирует Кока-Колу на турнире в Японии

Следующей задачей было – обыграть уже в финале сильную сборную Португалии, игроки которой были уверенны в своей победе. Вели себя раскованно, рассказывая, что они без пяти минут чемпионы Европы. Они практически всю игру "возили" нас, но очень здорово в воротах сыграл Саня Помазун, помог выстоять. Основное время закончилось со счетом 0:0, а затем были после матчевые пенальти. Мы забили четыре, пятый даже не пришлось пробивать, а португальцы только два. Я бил последний удар. Что интересно у нас три гола забили украинцы: Похлебаев, Кандауров и я, а также Лукин. Он сам из Баку, потом играл в минском "Динамо". А три года назад я его встречал в Беларуси в клубе БАТЭ, с которыми мы играли в Лиге Европы, где он и сейчас работает.

- Украина была всегда богата на футбольные таланты, снабжая игроками различные сборные.

- Да, это так и было. Половина команды, и, причем основных игроков из Украины. В нашей сборной это Помазун, капитан Мамчур, Похлебаев, Кандауров, Щербаков, Гущин, и я. Получается семь украинцев, это очень приятно.

- И какое вознаграждение получили за чемпионство?

- Пообещали за каждую игру по 180 долларов, но отдали позже и то не в валюте, а в рублях. Положили нам на книжку. Вышло где-то около 900 рублей. А главное - по прилету в Москву прямо в аэропорту вручили значки и удостоверения мастеров спорта, плюс десять рублей прибавки к зарплате. Москвичи разъехались по домам, а остальные в гостиницу "Спорт", где хорошо отметили чемпионство (смеется). А вот где мы хорошо заработали и получили в долларах, так это на коммерческом турнире в Израиле в том же году зимой. Заняли первое место и получили на руки "не отходя от кассы" по 500 долларов (смеется). Там же в Израиле отметили Новый год, купил себе DVD плейер, что в то время считалось круто.

- А в 1991 году вас ждал уже чемпионат мира в Португалии. Что можете вспомнить?

- Почти вся наша команда вместе с Костылевым перешла в категорию U-20. Добавились Дима Михайленко, Серега Коновалов, Игорь Симутенков из московского "Динамо", Дроздов из "Локомотива". До лета, как обычно, сборы, турниры. Сначала сборные были разбиты на группы, где вместе с нами играли Египет, обыграли их 1:0, Тринидад и Тобаго - 4:0, а также Австралия, которой проиграли 0:1. По две команды выходили дальше. Австралийцы первые, мы вторые. В четвертьфинале попали на сборную Испании, которую считали фаворитом. Тяжелый был матч, но мы выиграли 3:1, и это для многих стало сенсацией. А следующим нашим соперником была сборная Бразилии.

Прежде всего, яркой игрой запомнился Роберто Карлос, мы еще не знали, что в будущем он будет звездой. Прежде мы не встречались с такими командами. Португалия такого уровня как бразильцы, но они сильнее в индивидуальном плане. Тренера дали установку играть с ними в атакующий футбол, побежали вперед, раскрылись, и бразильцы поймали нас на контратаках. После первого тайма "горели" 0:3, и где-то понимали, что игра уже сделана. Хотя в первом тайме у нас были моменты забить, в частности, у Коновалова и Щербакова, может быть все пошло бы по-другому сценарию. А в матче за третье место победили Австралию, которая обыграла нас в группе. Но на сей раз мы взяли реванш. Основное время 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов мы были лучшими. Быть третьими в мире - большое достижение, и это неплохой результат. Правда, из-за травмы я в этом матче не играл.

А на следующий день поехали смотреть финал Португалия – Бразилия, где присутствовало 120 тысяч зрителей. Все ставили на бразильцев, но поединок в основное время закончился 0:0, а по пенальти победили португальцы. У хозяев заполнились такие яркие личности как Фигу, Руй Кошта, Жорже Кошта, капитан команды Жуан Питну. Все они затем играли за главную команду страны, и были ведущими в ней исполнителями.

- На чемпионат мира вы ехали как игрок "Карпат", а возвратились уже игроком киевского "Динамо". И сразу дебют в высшей лиге.

- После чемпионата мира последовало несколько предложений. В частности, от "Шахтера", Серега Щербаков, выступавший за "горняков", буквально "укатывал" перейти к ним. Мамчур говорил поехали в "Днепр". От московских команд "Торпедо" и "Спартак" также были приглашения. В "Динамо" Минск сватали. Но естественно я выбрал "Динамо", только киевское. У меня была договоренность, лично Владимир Бессонов, в то время селекционер клуба, приезжал на переговоры, что я доиграю до лета, а после чемпионата мира, перейду в Киев. Так оно и получилось. Конечно, такое не забивается. Как сейчас помню число – 26 июля 1991 года. Дебют был против "Спартака", на стадионе 60 тысяч зрителей. Меня до сих пор Мизин "травит": "Приехал какой-то чудачек с села и выходит играть за "Динамо"".

Владимир Шаран в составе "Динамо" против Хосепа Гвардиолы

Накануне сыграл один тайм за дубль, поменяли и сказали, будешь готовиться завтра за основу. На 20-й минуте Анненков получил травму, вышел вместо него, так и произошел дебют. Хотя проиграли 2:3, но мне приятно, что отдал голевую передачу со штрафного на Борю Деркача, который забил головой, сделав счет 2:2. А после игры поехали ужинать совместно со "спартачами". Хорошая компания собралась в тот вечер: Юран, Цвейба, Саленко, Лужный, Перепаденко, Шалимов, Кульков… И я самый молодой. Для меня, да в такой компании - это было нечто.

- В том последнем чемпионате СССР вы успели отметиться двумя забитыми голами.

- И оба забил в одной игре. В Киеве играли с "Араратом", выиграли 4:3.

- Ваш партнер по молодежной сборной СССР Сергей Коновалов рассказывал, что в 1992 году лично хорошо знакомый вам главный тренер Геннадий Костылев прилетал в Днепропетровск на переговоры с предложением сменить гражданство и с перспективой играть за национальную команду России. А вам поступали такие предложения?

- Нет. Наверное, они знали, что я с Западной Украины, поэтому это бесполезно (смеется). Когда уже был независимый чемпионат, играл за "Карпаты", и в 1998 году было серьезное приглашение от Тарханова перейти в московское "Торпедо". Но я решил остаться во Львове.

- Вы были ведущим игроком в Динамо", "Днепре", "Карпатах" и только одна игра за сборную Украины. Интересно, что сборная не нуждалась в таком игроке?

- Вызывали на сборы. Раз вызвали, но в Польшу не поехал. Второй раз - в Хорватию не поехал. Видимо была большая конкуренция, и меня не видели в команде. А когда пришел Коньков, то поехал в Италию на отборочный матч Европы, которую и проиграли 1:3. Помню, Полунин открыл счет, но итальянцы были сильнее нас, в ответ забили три. После этого Конькова поменяли, пришел Сабо и эта игра так и осталась единственной в моей статистике.