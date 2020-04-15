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Бабич: Если все будет хорошо, в первой половине мая можно будет возобновлять игры

Премьер-лига
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Бабич: Если все будет хорошо, в первой половине мая можно будет возобновлять игры
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказал предположение, что к концу мая чемпионат УПЛ возобновится.

"Слышал в новостях, что руководители страны нацеливают на выход из карантина якобы на начало мая. Возможно, после 15—16 апреля, которые назвали пиковыми днями, появится какая-то определенность.

Если все будет хорошо, и к концу апреля карантин снимут, в первой половине мая можно будет возобновлять игры", - сказал Бабич.

Напомним, что карантин в Украине пока что действует до 24 апреля.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич коронавирус
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