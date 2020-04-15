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Барселона, Ливерпуль и МЮ - Тете назвал клубы своей мечты

Премьер-лига
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Выбирать между англичанами будет особенно сложно

Барселона, Ливерпуль и МЮ - Тете назвал клубы своей мечты
Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал, в каком клубе он хотел бы поиграть в будущем.

"Среди клубов моей мечты в Европе значатся три – "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Это великие клубы с фантастическими тренерами и невероятным количеством трофеев.

Как игрок я мечтаю выигрывать важные титулы, а потому было бы невероятно поиграть за эти клубы.

Я знаю, что "Юнайтед" и "Ливерпуль" являются непримиримыми соперниками, но если наступит время выбирать между ними, то нужно будет все тщательно обдумать", - цитирует Тете Goal.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Тете
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