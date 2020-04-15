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Шевчук: Мечтаю стать главным тренером Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Каждый солдат мечтает стать генералом

Шевчук: Мечтаю стать главным тренером Шахтера
Новина українською

Экс игрок "Шахтера" и бывший тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о том, хотел бы он продолжить свою тренерскую карьеру.

"Хочу ли я продолжить свою тренерскую карьеру? На данный момент я сфокусирован на работе на телевиденьи.

Хочу ли я стать тренером "Шахтера"? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта. Но мне нужно работать и развиваться, чтобы меня заметили, чтобы я был достоин быть на этом месте.

Я хочу работать только главным тренером. Это мои амбиции", — отметил Шевчук в прямом эфире в Инстаграме УАФ.

Напомним, что Шевчук возглавлял "Олимпик" с октября 2018-го по апрель 2019-го года.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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