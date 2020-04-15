Шевчук: Мечтаю стать главным тренером Шахтера

Экс игрок "Шахтера" и бывший тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о том, хотел бы он продолжить свою тренерскую карьеру.

"Хочу ли я продолжить свою тренерскую карьеру? На данный момент я сфокусирован на работе на телевиденьи.

Хочу ли я стать тренером "Шахтера"? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта. Но мне нужно работать и развиваться, чтобы меня заметили, чтобы я был достоин быть на этом месте.

Я хочу работать только главным тренером. Это мои амбиции", — отметил Шевчук в прямом эфире в Инстаграме УАФ.

Напомним, что Шевчук возглавлял "Олимпик" с октября 2018-го по апрель 2019-го года.