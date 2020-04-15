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Шевчук: Мечтаю стать главным тренером Шахтера
Каждый солдат мечтает стать генералом
Экс игрок "Шахтера" и бывший тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о том, хотел бы он продолжить свою тренерскую карьеру.
"Хочу ли я продолжить свою тренерскую карьеру? На данный момент я сфокусирован на работе на телевиденьи.
Хочу ли я стать тренером "Шахтера"? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта. Но мне нужно работать и развиваться, чтобы меня заметили, чтобы я был достоин быть на этом месте.
Я хочу работать только главным тренером. Это мои амбиции", — отметил Шевчук в прямом эфире в Инстаграме УАФ.
Напомним, что Шевчук возглавлял "Олимпик" с октября 2018-го по апрель 2019-го года.