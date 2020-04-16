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Бойко: Тяжело, когда нет моментов у моих ворот

Премьер-лига
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Вратарям нужно быть в тонусе

Бойко: Тяжело, когда нет моментов у моих ворот
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о том, какие матчи в УПЛ являются для него наиболее тяжелыми.

"Выделить какой-то один самый тяжелый матч очень тяжело. Было много сложных, напряженных игр с обилием опасных моментов у моих ворот. Не могу выделить какой-то один матч. Но когда моя команда постоянно атакует, а другая обороняется, и особых моментов у моих ворот нет, это тоже очень тяжело. Нужно постоянно быть в тонусе и готовым в любой момент вступить в игру.

Хотелось бы больше матчей, в которых бы наша команда спокойно выигрывала, я руководил обороной и не было попыток дойти до наших ворот. Но мне, наверное, больше нравятся игры, когда есть обилие голевых эпизодов, когда вратарь вступает в игру и постоянно живет игрой в воротах. Для меня это более комфортная обстановка", - сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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