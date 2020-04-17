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Динамо загреб интересуется Богданом Михайличенко
Загреб хочет омолодить левый фланг
Загребское "Динамо" заинтересовалось левым защитником луганской "Зари" Богданом Михайличенко.
Как стало известно "Футбол 24", Загреб хочет омолодить свой левый фланг, где сейчас выступают 31-летний Леовац и Мубандже, которому 30 исполнится летом. У обоих общий минус – возраст и скорость.
Напомним, что Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в "Зарю" на правах аренды, а через год луганчане выкупили контракт игрока.
В нынешнем сезоне 23-летний Михайличенко сыграл 27 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.