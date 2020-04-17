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Динамо загреб интересуется Богданом Михайличенко

Премьер-лига
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Загреб хочет омолодить левый фланг

Динамо загреб интересуется Богданом Михайличенко
Новина українською

Загребское "Динамо" заинтересовалось левым защитником луганской "Зари" Богданом Михайличенко.

Как стало известно "Футбол 24", Загреб хочет омолодить свой левый фланг, где сейчас выступают 31-летний Леовац и Мубандже, которому 30 исполнится летом. У обоих общий минус – возраст и скорость.

Напомним, что Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в "Зарю" на правах аренды, а через год луганчане выкупили контракт игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Михайличенко сыграл 27 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Загреб) Богдан Михайличенко
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Источник:
football24

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