Динамо загреб интересуется Богданом Михайличенко

Загребское "Динамо" заинтересовалось левым защитником луганской "Зари" Богданом Михайличенко.

Как стало известно "Футбол 24", Загреб хочет омолодить свой левый фланг, где сейчас выступают 31-летний Леовац и Мубандже, которому 30 исполнится летом. У обоих общий минус – возраст и скорость.

Напомним, что Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в "Зарю" на правах аренды, а через год луганчане выкупили контракт игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Михайличенко сыграл 27 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.