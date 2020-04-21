Горан Саблич: Работу в Хайдуке, как и в киевском Динамо, надо заслужить

Игрок "Динамо" 2002-2010 годов, бывший защитник Горан Саблич завершил игровую карьеру после выступлений за киевский клуб. А сразу после этого пошел на тренерские курсы.

Параллельно сразу же начал работать в "Сплите" помощником главного тренера. Затем принял юношескую команду клуба, которую привел к званию чемпиона Хорватии в своей возрастной группе.

- А в мае 2013 года после отставки Зорана Вулича на несколько туров стал исполняющим обязанности главного тренера "Сплита".

- Начинать тренерскую карьеру в «Сплите», фактически дома, было правильным местом для того, чтобы набраться опыта? Как говорится, "дома и стены помогают"...

- У меня была возможность работать в "Хайдуке", который в Сплите гораздо популярнее, чем одноименный клуб. Так сделали многие мои одноклубники, которые ступили на тренерскую стезю. У меня же немного другая философия - я считаю, что работу в "Хайдуке", как и в киевском "Динамо", надо заслужить. Даже если ты раньше был хорошим футболистом, это не значит, что тебя ждет работа или должность в клубе - надо сначала проявить себя, достичь чего-то. Поэтому я и выбрал другой путь, и, слава Богу, всюду, где работал - в Сплите, в Боснии и Молдове - удавалось достичь успеха. Мне очень нравится быть тренером - много учусь, вкладываю в себя, люблю быть в тренировочном процессе.

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- "Сплит" довольно успешно выступал в чемпионате Хорватии, выходил в Лигу Европы. Что случилось с клубом в 2017 году, когда команда опустилась в третий дивизион?

- Бывший президент клуба ушел из бизнеса, и там были серьезные финансовые проблемы. Причем, они начались, еще когда я тренировал команду в 2015-2016 годах - уже тогда были задержки с зарплатами. Жаль, что такая команда, которую прошли много хороших молодых футболистов, которые сейчас находятся на виду в Европе, оказалась на задворках футбола в Хорватии.

- В твоей тренерской карьере уже есть трофеи - Кубок Боснии и Герцеговины, завоеванный с "Широки Бриег" и чемпионство Молдовы с "Шерифом". Где тебе было комфортнее работать?

- Везде было по-своему интересно - разные амбиции, разные культуры. "Широки Бриег" - это небольшой клуб из города на границе в Хорватии, правда, с хорошей школой, инфраструктурой. Как для молодого тренера мне там очень нравилось. А потом я принял предложение "Шерифа". Довольно своеобразный клуб, абсолютный лидер чемпионата Молдовы, матчи национального первенства рассматривает как подготовку к выступлениям на европейской арене. С другой стороны чемпионат недостаточно силен, и это было серьезной проблемой для меня. В итоге, сделав команду чемпионом с большим преимуществом и сыграв в плей-офф раунде Лиги Европы, я фактически потерял мотивацию. Наверное, я единственный наставник в истории "Шерифа", который сам покинул пост главного тренера. Просто стало неинтересно, не видел себя дальше в Тирасполе.

- С конца апреля прошлого года ты находишься в творческом отпуске. Собираешься продолжать тренировать в Хорватии или ждешь предложений из-за рубежа?

- В принципе, мне все равно. За этот год уже было несколько предложений, но я хотел побыть немного с семьей. Сейчас же хочу принять команду, перед которой будут стоять серьезные задачи, поскольку я живу футболом и хочу получать удовольствие от работы.

- Какой тренерский стиль тебе ближе?

- Люблю футбол, в который играют команды Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа - атакующий, с хорошей динамикой и владением мячом.

- А как насчет поработать в одном из клубов топ-чемпионата?

- Конечно, есть такое желание. Уверен, что и там удастся достичь результата. Я достаточно много сил и времени вложил в свое обучение, и верю, что однажды приму серьезную амбициозную команду, с которой буду достигать поставленных целей и выигрывать новые трофеи.

- Расскажи немного о своей семье.

- Жена Моника, как и раньше, занимается ателье мод. Старшей дочери Марии 14 лет, ходит в школу и занимается дзюдо. К слову, болеет за украинку Дарью Билодид, которая в свои 19 лет уже является двукратной чемпионкой мира среди взрослых. А младшему сыну Андрею на днях исполнилось 7 лет, в этом году пойдет в школу, в футбол гоняет. Не знаю, как повернется жизнь, построят они спортивные карьеры, но для меня главное, чтобы было здоровье.