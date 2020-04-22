Фомин: Маркевич не разговаривал с игроками, но прекрасно умел поддержать

Экс-нападающий "Металлиста" 34-летний Руслан Фомин, который сейчас выступает в "Мариуполе", вспомнил для Stargorod Sport времена сотрудничества с тренером Мироном Маркевичем в Харькове в 2006-2008 годах.

Руслан признался, что после знакомства с Маркевичем так и не понял, какой он как тренер и человек.

Он особенно с футболистами не разговаривал, не было индивидуальных бесед. Он все держал в себе и всегда знал, что делать. Но при этом он меня поддерживал. Как именно? Если человека отмечают на теории или тренировке - отмечают правильное действие, то игрок становится увереннее и начинает биться за результат и за своего тренера. Маркевич таким образом внушил мне уверенность, когда выделял мои моменты на теориях. Уверенность от него передалась мне.

Руслан перешел в "Металлист" после того, как год провел в "Шахтере". Отмечает, что обе команды в то время очень отличались.