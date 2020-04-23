Верпаковскис: От Михайличенко чувствовал поддержку, а для Сабо стал потерянным игроком

Латвийский легионер "Динамо" был игроком киевского клуба в 2003-2011 годах. Он ярко ворвался в команду зимой 2004 года, помог "бело-синим" стать чемпионами Украины, а затем выступал с киевлянами в групповом турнире Лиги чемпионов.

Однако за короткое время Марис перестал попадать в основу и в конце 2007 ушел в аренду испанского "Хетафе".

- Ты переходил в "Динамо" в достаточно молодом возрасте, в 24 года, но при этом уже с серьезным опытом - 3 чемпионские звания и 2 Кубка Латвии, выигранные с "Сконто". С какими мыслями отправлялся в Киев в конце 2003-го?

- Хотя у меня уже и был определенный опыт, но переход в "Динамо" стал огромным скачком в моей карьере. На тот момент киевляне были командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, где "бело-синие" выступали фактически каждый год, и для меня эта команда сначала была каким-то космосом. Поэтому я был очень рад и даже в определенной степени удивлен, что в первый же год мне удалось завоевать место в основном составе.

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- Начал ты в "Динамо" достаточно мощно, забил во второй части сезона 2003/2004 5 мячей в 11-ти матчах. Быстро удалось адаптироваться?

- На удивление мне не понадобилось много времени. Думаю, это удалось во многом благодаря тому, что "Сконто" выстроил на высоком профессиональном уровне работу в Латвии. В команде был прекрасный тренерский состав во главе с Александром Старковым, отличная инфраструктура, свои стадион и тренировочная база. Также много средств вкладывал в футбол многолетний президент Федерации футбола Латвии и "Сконто" Гунтис Индриксонс, у которого все хорошо шло в бизнесе. Без него, наверное, наши ребята не пробились бы в такие клубы, как киевское "Динамо", ЦСКА, лондонский "Арсенал".

Также после перехода в "Динамо" я чувствовал поддержку главного тренера Алексея Михайличенко, он доверял мне. Для новичка это было очень важно. К моему большому сожалению, летом после поражения в квалификации Лиги чемпионов Михайличенко был отправлен в отставку, и для меня это стало большим ударом. Хотя Сабо сначала продолжал ставить меня в состав, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, но за Алексея Александровича я чувствовал гораздо больше доверия. Тем более, это было важно для меня, поскольку я не слишком верил в свои силы.

Вот эти два фактора - хорошая база подготовки и доверие тренера в новой команде - и стали залогом того, что я сразу заиграл в "Динамо" и начал давать результат.

- В том сезоне "Динамо" стало чемпионом Украины, и ты, хоть и пришел по ходу чемпионата, справедливо заслужил это звание. Этот титул добавил уверенности тебе?

- Без сомнений. В принципе, тот сезон вообще сложился для меня довольно удачно. Началось все с победы со "Сконто" в чемпионате Латвии, затем завоеванные золотые медали с "Динамо" в Украине и, наконец, участие с национальной сборной в финальной части чемпионата Европы. Каждый новый успех добавлял веры в свои силы.

- Динамовские болельщики признали тебя лучшим игроком по итогам 2004 года - неплохо, как для новичка команды. Что для тебя вообще означало вот такое признание от болельщиков?

- Я всегда себя недооценивал, поэтому искренне не понимал, почему меня признали лучшим игроком года в команде. Мне всегда казалось, что я играю с просто невероятными игроками, не меньше, а то и больше заслуживают признания - тот же Валик Белькевич, Макс Шацких, много забивал. И в принципе я весь состав могу назвать ... Но, конечно, было очень приятно.

- Что пошло не так после того года? Почему ты стал меньше играть?

- Я только сам себя могу обвинять. Где-то не поверил в свои силы, плюс сказалась смена тренера. Сабо стал меньше мне доверять, а после того, как я женился зимой 2005-го, и вообще стал потерянным игроком для него. Он неоднократно говорил об этом, а я читал это все, накручивал себя, от чего появлялась неуверенность.

Были моменты в играх, когда вроде стопроцентная возможность забивать, но в последний момент нога задрожала - и мяч летит мимо ворот ...А после сезона 2004/2005, в летнее межсезонье, со мной случилась неприятность - в отпуске, находясь дома в Латвии, я заболел гнойной ангиной. Из-за этого пропустил всю предсезонную подготовку, сидел на сильных антибиотиках, потом около месяца занимался по индивидуальной программе, после чего уже сложно было выдерживать конкуренцию за место в составе.