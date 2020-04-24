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Кабаев выделил в составе Зари Ловро Цвека
И Леднева
Игрок атакующего звена "Зари" Владислав Кабаев рассказал об одноклубниках-мотиваторах команды, игроках с самым мощным ударом.
- Каков твое отношение к ВАР?
- Если грамотно его внедрить, то это плюс. Это новые технологии. Весь мир ими пользуется. Если это появилось и в Украине, то почему бы и нет? Хотелось бы только, чтобы это было на всех матчах.
- Есть ли в команде лидер раздевалке?
- Это Никита Каменюка, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб. Взрослые ребята, которые могут найти нужное слово. Даже после первого тайма, когда, например, игра не идет, они могут сказать нужные слова и стимулировать команду.
- У кого самый сильный удар в команде?
- У Богдана Леднева и Ловро Цвека.