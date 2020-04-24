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Кабаев выделил в составе Зари Ловро Цвека

Премьер-лига
(1 голосов)

И Леднева

Кабаев выделил в составе Зари Ловро Цвека
Новина українською

Игрок атакующего звена "Зари" Владислав Кабаев рассказал об одноклубниках-мотиваторах команды, игроках с самым мощным ударом.

- Каков твое отношение к ВАР?

- Если грамотно его внедрить, то это плюс. Это новые технологии. Весь мир ими пользуется. Если это появилось и в Украине, то почему бы и нет? Хотелось бы только, чтобы это было на всех матчах.

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- Есть ли в команде лидер раздевалке?

- Это Никита Каменюка, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб. Взрослые ребята, которые могут найти нужное слово. Даже после первого тайма, когда, например, игра не идет, они могут сказать нужные слова и стимулировать команду.

- У кого самый сильный удар в команде?

- У Богдана Леднева и Ловро Цвека.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Виталий Вернидуб Никита Шевченко Владислав Кабаев Богдан Леднев ВАР Ловро Цвек
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Источник:
Зоря

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