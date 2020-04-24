Кабаев выделил в составе Зари Ловро Цвека

Игрок атакующего звена "Зари" Владислав Кабаев рассказал об одноклубниках-мотиваторах команды, игроках с самым мощным ударом.

- Каков твое отношение к ВАР?

- Если грамотно его внедрить, то это плюс. Это новые технологии. Весь мир ими пользуется. Если это появилось и в Украине, то почему бы и нет? Хотелось бы только, чтобы это было на всех матчах.

- Есть ли в команде лидер раздевалке?

- Это Никита Каменюка, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб. Взрослые ребята, которые могут найти нужное слово. Даже после первого тайма, когда, например, игра не идет, они могут сказать нужные слова и стимулировать команду.

- У кого самый сильный удар в команде?

- У Богдана Леднева и Ловро Цвека.