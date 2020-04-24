Премьер-лига
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УПЛ подтвердила перенос выборов президента Лиги
На 25 мая
УПЛ официально сообщила, что выборы президента Лиги перенесли с 27 апреля на 25 мая. Причиной стало продления общегосударственного карантина до 11 мая.
Место проведения выборов осталось неизменным – Дом Футбола. Начало заседания, в ходе которого пройдет процедура голосования, запланировано на 12:30.
Добавим, на пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – Александр Шевченко. Срок принятия заявок истек, но его могут продлить.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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