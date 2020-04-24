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УПЛ подтвердила перенос выборов президента Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

На 25 мая

УПЛ подтвердила перенос выборов президента Лиги
Новина українською

УПЛ официально сообщила, что выборы президента Лиги перенесли с 27 апреля на 25 мая. Причиной стало продления общегосударственного карантина до 11 мая.

Место проведения выборов осталось неизменным – Дом Футбола. Начало заседания, в ходе которого пройдет процедура голосования, запланировано на 12:30.

Добавим, на пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – Александр Шевченко. Срок принятия заявок истек, но его могут продлить.

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В статье: Украинская Премьер-лига коронавирус
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