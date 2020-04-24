УПЛ подтвердила перенос выборов президента Лиги

УПЛ официально сообщила, что выборы президента Лиги перенесли с 27 апреля на 25 мая. Причиной стало продления общегосударственного карантина до 11 мая.

Место проведения выборов осталось неизменным – Дом Футбола. Начало заседания, в ходе которого пройдет процедура голосования, запланировано на 12:30.

Добавим, на пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – Александр Шевченко. Срок принятия заявок истек, но его могут продлить.