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Алиев надел футболку Шахтера, поддержал Ракицкого и попросился на работу в Шахтер
Александр в своем репертуаре
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев проиграл спор, после чего надел футболку "Шахтера" и обратился к генеральному директору донецкого клуба.
"Первый раз надеваю футболку "Шахтера", так что динамовцы, смотрите. Немного великовата, можно еще покушать.
Только, болельщики, я вас прошу, не думайте. Я проиграл спор. Все равно мое сердце принадлежит киевскому "Динамо" и московскому "Локомотиву".
Также Алиев и обратился к Сергею Палкину:
"Я сейчас в футболке Ярослава Ракицкого. Как вы могли отпустить своего ведущего игрока? И второй вопрос: мог бы динамовец работать в клубе "Шахтер Донецк"? Если бы вы Сан Саныча Алиева пригласили, думаю, что я бы не отказался", – добавил Алиев.