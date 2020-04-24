Алиев надел футболку Шахтера, поддержал Ракицкого и попросился на работу в Шахтер

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев проиграл спор, после чего надел футболку "Шахтера" и обратился к генеральному директору донецкого клуба.

"Первый раз надеваю футболку "Шахтера", так что динамовцы, смотрите. Немного великовата, можно еще покушать.

Только, болельщики, я вас прошу, не думайте. Я проиграл спор. Все равно мое сердце принадлежит киевскому "Динамо" и московскому "Локомотиву".