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Алиев надел футболку Шахтера, поддержал Ракицкого и попросился на работу в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр в своем репертуаре

Алиев надел футболку Шахтера, поддержал Ракицкого и попросился на работу в Шахтер
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев проиграл спор, после чего надел футболку "Шахтера" и обратился к генеральному директору донецкого клуба.

"Первый раз надеваю футболку "Шахтера", так что динамовцы, смотрите. Немного великовата, можно еще покушать.

Только, болельщики, я вас прошу, не думайте. Я проиграл спор. Все равно мое сердце принадлежит киевскому "Динамо" и московскому "Локомотиву".

Также Алиев и обратился к Сергею Палкину:

"Я сейчас в футболке Ярослава Ракицкого. Как вы могли отпустить своего ведущего игрока? И второй вопрос: мог бы динамовец работать в клубе "Шахтер Донецк"? Если бы вы Сан Саныча Алиева пригласили, думаю, что я бы не отказался", – добавил Алиев.

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В статье: Ярослав Ракицкий Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (5)
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qwerty33 (Kyiv)
24.04.2020 в 18:49
Что ты там делать будешь? Там дворники профессиональнее тебя, бутылки там собирать некому и няньчить тебя тоже
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+1
0
Камонплей
24.04.2020 в 18:36
уже споры пошли, дальше будут пранки и шелбаны за донат. Достойная замена мопсудядепсу.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
24.04.2020 в 18:27
Если не знать кто такой Алиев, то на вид ему где-то +45 можно дать. И сказать можно, что это скорее алкаш (бомж) Валера, нежели талантливый в прошлом футболист. Пробухал все Саня, теперь даже на работу никто не хочет брать, и все ржут с него.
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0
0
Сеш (Дніпро)
24.04.2020 в 18:12
Когда все пробухал, и очень хочется кушать
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+1
0
ramon4ik (Киев)
24.04.2020 в 18:22
Спишем все на коронавирус)))
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0
0


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