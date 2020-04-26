Федецкий: Продолжу карьеру игрока или стану тренером? Вопрос открыт

Экс-защитник сборной Украины Артём Федецкий ещё не решил в какой роли он хочет продолжить свой путь в футболе.

– Недавно спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сказал: "Я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого". Так кто ты – уже тренер или еще футболист?

– Скажу так – вопрос открыт. Он приглашал не раз, и с Василием Кобином был разговор. Все решится после стабилизации ситуации с коронавирусом. Я сейчас учусь на лицензию, но тренером пока себя не вижу. Поддерживаю форму, бегаю кроссы по 10 километров через день, играю в футбол и большой теннис. Как говорится, держу порох сухим.