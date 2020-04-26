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Федецкий: Продолжу карьеру игрока или стану тренером? Вопрос открыт

Премьер-лига
(1 голосов)

Артём ещё не определился по поводу будущего

Федецкий: Продолжу карьеру игрока или стану тренером? Вопрос открыт
UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артём Федецкий ещё не решил в какой роли он хочет продолжить свой путь в футболе.

– Недавно спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сказал: "Я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого". Так кто ты – уже тренер или еще футболист?

– Скажу так – вопрос открыт. Он приглашал не раз, и с Василием Кобином был разговор. Все решится после стабилизации ситуации с коронавирусом. Я сейчас учусь на лицензию, но тренером пока себя не вижу. Поддерживаю форму, бегаю кроссы по 10 километров через день, играю в футбол и большой теннис. Как говорится, держу порох сухим.

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В статье: Артем Федецкий
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
26.04.2020 в 10:01
Артем, ты уже не игрок хорошего уровня года как 3-4
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.04.2020 в 09:59
А как же политика? :)
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