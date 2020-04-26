Артем Федецкий: Когда зацепил Срну, думал - карьера в Шахтере закончилась. Тимощук сказал не переживать

Бывший защитник "Шахтера", "Карпат", "Днепра", сборной Украины Артем Федецкий 26-го апреля празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 35, с чем редакция UA-Футбол его и поздравляет.

Для профессионального футболиста этот тот возраст, когда футбольные ворота в твоей карьере только начинают прикрываться. Однако Артем, который за сборную сыграл 53 матча (забил 2 гола), уже почти год остается вне игры, успев за это время попробовать себя в абсолютно новой роли. Впрочем, говорить о том, что он повесил бутсы на гвоздь еще рано. Об этом и других ярких моментах своей футбольной жизни Артем Федецкий рассказал в интервью Сергею Шебеку.

- Артем, ты родился и вырос в футбольной семье. Твой отец Андрей Федецкий – легенда луцкого футбола, играя за "Волынь", которая раньше называлась "Торпедо", забил за карьеру 89 мячей и стал лучшим голеодором в истории команды. Исходя из этого, твой путь был предрешен?

- Да, по-другому и быть не могло. Можно сказать, отец был моим первым тренером. Это сейчас у молодежи есть разные интересы в жизни, а у нас самое главное - у кого был мяч, который в то время считался большой роскошью. Причем резиновый, а если кожаный - это вообще был шик. Искали любой пятачок, мальчишками устраивали местные баталии. Ведь у нас не было никаких гаджетов, компьютеров, что и давало нам возможность проводить целый день на улице. Время, проведенное тогда, было классным. Сейчас мой сын не расстается с мячом, как в свое время и я. А когда я был маленьким, то естественно все время проводил с отцом на его тренировках, даже иногда попадало так, что заезжал с ним на базу перед матчами, где и ночевал. Он был примером для меня во всем. А во время матчей часто был в роли подающего мячи, стоя за воротами.

- Как только по возрасту пришло твое время, ты оказался в детской школе "Волынь".

- Мне было 8 лет, когда попал к тренеру Виктору Попко. Это были уже первые шаги в организованный футбол. Что интересно, он сейчас тренер у моего сына.

- Виталий Кварцяный, был и твоим тренером, и вашего отца. Вот какое переплетение.

- Когда заканчивал 10-й класс, меня пригласили в команду "Фемида-Интер", где действительно тренером был Виталий Владимирович. Потренировавшись две недели, он сильно хотел, чтобы я подписал контракт. Кварцяный чуть ли не каждый день звонил отцу. Но папа как будто что-то чувствовал, и не зря. И тут последовало приглашение приехать на просмотр в футбольную академию "Шахтера". Пробыл там три дня, вернулся домой, а через неделю перезвонили, сообщив, что хотят зачислить в группу. После этого отец стал "враг" №1 у Кварцяного (смеется). Правда, прошло время, они помирились. Как оказалось, выбор отца оказался правильным.

- В то время все мальчишки мечтали играть в "Динамо". Неужели у тебя не было желания попасть в динамовскую академию, которая намного ближе от родного дома? Есть же разница 400 километров и 1200.

- Думаю, ключевую роль сыграло, что в "Шахтере" был мой земляк Толя Тимощук, игравший в "Волыни", когда мой папа был тренером. Толя сказал, мол не переживайте, я присмотрю за ним. И действительно он помог мне, 15-летнему пацану, вдали от родных адаптироваться к новой жизни. Когда он подъезжал в интернат на своем "шестисотом" Мерседесе, чтобы забрать меня, все ребята и тренера были на ушах. Даже в команде у меня была кликуха не Федя, а звали и подкалывали Толей. Первое время было действительно тяжело без родителей.

- Поэтому когда Толю обижали, ты первый бросился с кулаками на Срну, защищая своего земляка. Что это была за история?

- Во время тренировки Тимощук плотно подкатился в подкате против Срны. Видимо ему это не понравилось, после чего он недолго думая набросился на Толю. На помощь к Дарио поспешил Лалатович. Вышло двое на одного. Поэтому мне ничего не оставалось, как уравнять численность, вклинился, где и зацепил по лицу Срну, но в ответ получил от здорованя, а он под два метра Лалатовича. Потом подбежали тренеры, ребята и на этом конфликт потушили. Думал после этого: ну все моя карьера в "Шахтере" закончилась. Но Тимощук был уже авторитетом в команде, поэтому сказал, чтобы не переживал.

- В "Шахтере" ты себя так и не реализовал. В чем причина?

- Была большая конкуренция. Да к тому же получил серьезную травму колена, после чего многие врачи говорили, что нужно заканчивать с футболом. Как учил отец: "Никогда не опускай руки, а там жизнь тебе подскажет, куда и что нужно делать". Так и получилось. Перешел в "Карпаты", где со стороны главного тренера Кононова имел полное доверие. Если в киевском "Арсенале" у меня было боевое крещение, в "Харькове" заложил фундамент опыта и уверенности, то в "Карпатах" получил старт для будущих достижений и мечтаний, откуда и пошел взлет в карьере. Именно во Львове появилась цель попасть в сборную Украины.

- Цель была поставлена и достигнута.

- Получил приглашение, когда сборную тренировал Мирон Маркевич. Хотя в первый список не попал. Вначале пришел вызов на Худобяка, Кожанова и Ощипка. Я был сильно расстроен, но как всегда отец успокоил. А через несколько дней был довызов, где значилась и моя фамилия. Счастью не было предела. И в мае 2010 года состоялся мой дебют в контрольном матче против Литвы. Потом сыграл против Румынии и Норвегии, так и закрепился в сборной.

- Кроме "Карпат" ты сильнее раскрылся в "Днепре", куда перешел в 2012 году.

- И это было похоже на полет в космос, как в организационном, так и в финансовом плане. Все было на высшем уровне, а потом наступил кризис и "Днепр" просто упал в пропасть. Говорю, а до сих пор скребет на душе.

- Клуб пропал, и остались большие долги перед игроками.

- Передо мной долг накопился более миллиона долларов. Но дело даже не в деньгах, а в эмоциях и ощущениях! Тот коллектив, который был в "Днепре", и то, что мы сотворили, выйдя в финал Лиги Европы, практически не имея никакого финансирования, дорогого стоит. Доходило до того, что Маркевич доставал из кармана свои деньги, платил нам премиальные, и поверьте, суммы были немалые. Это было два раза. Один после мачта с "Аяксом", а второй, если не ошибаюсь, с "Брюгге". Была команда "мужиков" с большой буквы. Как вспоминаешь, так до сих пор мурашки по коже.

- Наверняка неприятные эмоции заглушил переезд в Германию, где ты успел вкусить накал матчей Бундеслиги, выступая за команду "Дармштадт 98".

- После окончания контракта с "Днепром" звонили агенты с предложениями. А вот со своим агентом чуть-чуть не угадал. Помимо "Дармштадта" был хороший вариант с "Вердером", который в то время тренировал Виктор Скрипник. Но как сказали мне позже, что доверился не тому агенту. Но как бы там ни было, ни о чем не жалею. Прочувствовал, что такое быть легионером в такой европейской стране, и быть участником в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Помогло, что в команде было два украинца: вратарь Игорь Березовский и Денис Олейник. Все-таки когда рядом свои всегда легче.

- Обычно с чем сталкиваются наши легионеры, приезжая за рубеж?

- Первое это язык. При нехватке времени учил с преподавателем немецкий, хотя неплохо говорил по-английски. Но проблема в чем? Тренер на установке говорит с командной на немецком. А когда пришел Торстен Фрингс, стало легче, потому что он владел английским, и я уже мог вести с ним диалог. Второе – это немецкий менталитет и скупость. Снял квартиру у хозяина, в которой были голые стены. Говорю, раз сдаете, а где же мебель. Отвечает, купишь сам. Ну, диван, телевизор и прочее можно будет забрать с собой, а кухню, которую нужно заказывать по индивидуальному заказу, как возьмешь. Еле уговорил, чтобы поставил хоть какую-то. Так холодильник принес, как в гостиницах стоят для мини-бара, куда можно положить два сырка и пару бутылок пива (смеется)

- Тебе после окончания годичного контракта предлагали еще остаться и пролонгировать его.

- Были варианты, но оставаться без семьи не хотелось, поэтому решил быть ближе к дому.

- Буквально недавно Вячеслав Шевчук вспомнил, как ему пришлось выплатить самый большой штраф в карьере. И виновником этого он назвал тебя. "На 90-й минуте в Днепре "Шахтер" проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ему врезать, но остыл, чуть тронул рукой. Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 тысяч. В валюте". Не предлагал ли тебе как земляку поделить штраф на двоих?

- Не-е-ет (смеется). Да в том эпизоде ничего серьезного не было, и я где-то сыграл на публику. Потом мне немного было стыдно. Через несколько дней встретились со Славой в сборной, посидели, поговорили, хотя еще некоторое время он обижался. Он старше меня, повелся, я его спровоцировал. Получил по шапке от Луческу, а мне можно было вручать приз "Оскар" за артистичность (смеется).

- Озвучь свой самый большой штраф, чтобы Славе было не обидно?

- Больше чем у него – 25 тысяч зеленых, когда играл в "Карпатах". Во время двухстронки аргентинец Герман Пачеку, после того я как отдал мяч вратарю, прыгнул мне в ахилл. Я развернулся и клацнул его. Потом Кононов объявил, что я оштрафован на 5 тысяч. Было дело, мы проиграли в чемпионате две игры подряд, и Дыминский также наложил штраф на команду. Так и получилось за месяц минус 25 тысяч.

- Недавно ты принял участие в телевизионной программе "Рассмеши комика", где выиграл 50 тысяч гривен. Как попал на участие в шоу, где смог рассмешить Кошевого?

- Хорошо знаю всех ребят из "Квартала". Тема Гагарин пригласил принять участие, сказал, чтобы придумал несколько "горбылей". Придумал, получилось, и выиграл. Хочу сказать выиграл не по блату, а по-настоящему. А деньги отдал на благотворительность, на реконструкцию велотрека "Спартак" во Львове. Все думают, что я себе заработал, и многие говорят, Федецкий дожился, что нашел дополнительный заработок. Если еще будет предложение участвовать, то с удовольствием соглашусь, кому-то заработать на благие дела.

- Там же на шоу ты сказал, что карьера игрока закончилась, иду работать тренером. А вот недавно спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сказал: "Я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого". Так кто ты - уже тренер или еще футболист?

- Скажу так – вопрос открыт. Он приглашал не раз, и с Василием Кобином был разговор. Все решится после стабилизации ситуации с коронавирусом. Я сейчас учусь на лицензию, но тренером пока себя не вижу. Поддерживаю форму, бегаю кроссы по 10 километров через день, играю в футбол и большой теннис. Как говорится, держу порох сухим.

- Самый "дорогой" подарок в День рождения?

- Это подарок сына, от чистого сердца. Он каждый год делает их своими руками, что-то придумывает, а я его подарки ставлю на полочку. И когда он вырастит, все ему покажу. От банальной открыточки на бумаге формата А4, где написано "папа я тебя люблю". А ведь с каждым годом коллекция растет!