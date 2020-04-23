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Кополовец: Мне говорят, что кроме Карпат я не знаю других футболистов

Первая лига
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О приверженности к команде времен Кононова

Кополовец: Мне говорят, что кроме Карпат я не знаю других футболистов
Новина українською

Спортивный директор "Миная" из Первой лиги Михаил Кополовец признался, что хотел бы пригласить в клуб своих друзей из "Карпат" времен тренерства Олега Кононова.

Приверженностью к львовскому клубу Кополовца на Закарпатье часто упрекают.

"Меня спрашивают: "Ты что, кроме "Карпат", футболистов не знаешь? Почему их всех берешь?". А я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого.

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Сейчас молодежь эта бумажная, они и пальца этих ребят не стоят! Я беру этих футболистов, потому что это мощные, надежные ребята. Я бы еще Кожанова забрал, еще пару ребят. Просто их трудно переманить", - сказал Кополовец.

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В статье: Артем Федецкий Игорь Худобьяк Денис Кожанов Михаил Кополовец Первая лига ФК Минай Минай
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