Кополовец: Мне говорят, что кроме Карпат я не знаю других футболистов

Спортивный директор "Миная" из Первой лиги Михаил Кополовец признался, что хотел бы пригласить в клуб своих друзей из "Карпат" времен тренерства Олега Кононова.

Приверженностью к львовскому клубу Кополовца на Закарпатье часто упрекают.

"Меня спрашивают: "Ты что, кроме "Карпат", футболистов не знаешь? Почему их всех берешь?". А я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого.