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Кополовец: Мне говорят, что кроме Карпат я не знаю других футболистов
О приверженности к команде времен Кононова
Спортивный директор "Миная" из Первой лиги Михаил Кополовец признался, что хотел бы пригласить в клуб своих друзей из "Карпат" времен тренерства Олега Кононова.
Приверженностью к львовскому клубу Кополовца на Закарпатье часто упрекают.
"Меня спрашивают: "Ты что, кроме "Карпат", футболистов не знаешь? Почему их всех берешь?". А я уверен в этих ребятах. Это старые волки, которые никогда не подводят. Я бы еще Худобяка забрал и Федецкого.
Сейчас молодежь эта бумажная, они и пальца этих ребят не стоят! Я беру этих футболистов, потому что это мощные, надежные ребята. Я бы еще Кожанова забрал, еще пару ребят. Просто их трудно переманить", - сказал Кополовец.