Пердута: Партнеры зовут меня на поле Пердя или Пердюня

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута во время карантина вспомнил пару забавных историй, связанных со своей фамилией.

- Игорь, готов поспорить, что человек с вашей фамилией за годы жизни сильно прокачивает самоиронию.

- Ну конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми - с моей фамилии никто не смеялся по-злому. Все "подколки" всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не чтобы с меня посмеяться.

- Бывало такое, что шутки вам самому нравились?

- Ну конечно. Я понимаю, что само слово "Пердута" довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле "Пердя" или "Пердюня". И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.

- Когда вы только появились в "Ворскле", то в комментарии клубной пресс-службе говорили, что немного переживали относительно фамилии.

- Был определенный мандраж, ведь я с запада Украины ехал в Полтаву, где меня никто не знает. Но и здесь все кто меня окружал вели себя адекватно.

- Жена легко согласилась взять эту фамилию себе?

- Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она его взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какою еще фамилию я имею брать?". В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль (улыбается).