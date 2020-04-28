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Пердута: Партнеры зовут меня на поле Пердя или Пердюня

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник совершенно не комплексует из-за фамилии

Пердута: Партнеры зовут меня на поле Пердя или Пердюня
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута во время карантина вспомнил пару забавных историй, связанных со своей фамилией.

- Игорь, готов поспорить, что человек с вашей фамилией за годы жизни сильно прокачивает самоиронию.

- Ну конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми - с моей фамилии никто не смеялся по-злому. Все "подколки" всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не чтобы с меня посмеяться.

- Бывало такое, что шутки вам самому нравились?

- Ну конечно. Я понимаю, что само слово "Пердута" довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле "Пердя" или "Пердюня". И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.

- Когда вы только появились в "Ворскле", то в комментарии клубной пресс-службе говорили, что немного переживали относительно фамилии.

- Был определенный мандраж, ведь я с запада Украины ехал в Полтаву, где меня никто не знает. Но и здесь все кто меня окружал вели себя адекватно.

- Жена легко согласилась взять эту фамилию себе?

- Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она его взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какою еще фамилию я имею брать?". В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль (улыбается).

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
28.04.2020 в 21:41
В танк Пердуту не взяли бы ...
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