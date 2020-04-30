Де Пена: В детстве занимался баскетболом, и у меня неплохо получалось

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о своих спортивных увлечениях кроме футбола.

- Какими видами спорта интересуешься кроме футбола?

- Люблю смотреть баскетбольные матчи, а также теннис, особенно когда проводятся турниры Большого шлема или когда играет кто-то из моих любимых теннисистов. Кроме того недавно начал смотреть NFL (Национальная футбольная лига - профессиональная лига американского футбола в США). Мне очень нравится следить за тем, как они тренируются и думают на поле во время игры.

- Во что, кроме футбола, играл сам когда-либо? Какие виды спорта пробовал?

- Чем я только не занимался - играл и в баскетбол, и в регби, и в теннис, занимался легкой атлетикой и даже плаванием немного. Я очень люблю спорт с самого детства и сейчас считаю, что спорт очень важен для здоровья, а также общения, интеграции в общество.

-Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?

- Если выбирать какого-то одного спортсмена не из мира футбола, то это будет определенно Майкл Джордан. Я восхищаюсь его карьерой, читал о нем книги, смотрел фильмы, он мой кумир в мире спорта. Среди теннисистов я восхищаюсь Роджером Федерером. Что касается команд, я не могу не назвать свой родной “Насьональ”, у которого есть не только футбольная команда, а также баскетбольный “Лос-Анджелес Лейкерс”.

- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Еще в академии помимо футбола я занимался баскетболом и, если быть откровенным, у меня довольно-таки неплохо получалось, но когда пришло время выбирать какой-то один вид спорта, я без всяких сомнений выбрал футбол.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Я посетил много спортивных соревнований и матчей, не считая футбольных. Был и на играх NBA, и NHL. Присутствовал на матче “Кливленд Кавальерс” против “Торонто Рэпторс”, где увидел в деле Леброна Джеймса. На хоккее я был в знаменитом “Мэдисон-сквер-гарден”, это было потрясающе! Кроме того, побывал на бейсбольном матче когда путешествовал в Канаду.