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"Дело не в деньгах" - Селезнев готов играть даже в Шепетовке, чтобы войти в историю УПЛ

Премьер-лига
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В Украине сейчас тяжело кормить семью

"Дело не в деньгах" - Селезнев готов играть даже в Шепетовке, чтобы войти в историю УПЛ
Новина українською

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал, может ли он вернуться в УПЛ, в частности, в "Днепр-1".

"У меня контракт с "Бурсаспором", есть предложение остаться. Не вижу смысла говорить о "Днепре". Тем более, что того "Днепра" уже, наверное, не будет. Это тот же город, но не те же болельщики. "Днепр" – это "Днепр", а "Днепр-1" – это другая команда. Но мне бы хотелось вернуться. У каждого своя позиция, но для меня важна ностальгия, атмосфера и желание побить рекорд (Селезневу осталось забить 14 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины – прим.). Но я закончу в Украине, 100%.

До перехода в "Бурсаспор" я тренировался с "Колосом", но я позвонил им и сказал честно, что уезжаю в Турцию. Здесь другой футбол, даже матчи первой лиги собирают 30-40 тысяч болельщиков. Но я хочу вписать свое имя в историю, поэтому держу себя в форме.

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За чемпионство в УПЛ никто не борется. Там только "Шахтер", на лет 20-30 вперед.

Я разговаривал с Григорием Козловским, мне есть где закончить. Дело даже не в команде, а в личных амбициях – хочу установить рекорд. Хоть "Темп" Шепетовка. Но лучше команда, которая борется за высокие места.

Дело также не стоит в деньгах, дело в моих амбициях", – сказал Селезнев.

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В статье: Бурсаспор (Бурса) Евгений Селезне СК Днепр-1 Днепр
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
02.05.2020 в 00:04
Он уже вошел в историю, как "кормилец". Люди будут помнить об этом о-очень долго. В 34 года уже поздновато думать об амбициях футболиста - был игроком неплохим, но не Месси и не Буффон, чтобы еще на титулы рассчитывать. Надо было стараться раньше. Уже пора начинать думать о деятельности и амбициях на другом поприще
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