Шацких: В сезоне 2004/05 Динамо играло на равных с Реалом, Байером и Ромой

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких вспомнил еврокубковую кампанию "бело-синих" в сезоне 2004/05, а именно поединок группового этапа против "Байера".

"Это была драматичная игра по своем сюжету. Даже нет никаких сомнений в том, что для болельщиков она была очень интересной. Хороший получился матч.

А сам тот групповой турнир... Мы неплохо провели все матчи той группы. Набрали 10 очков. Не хватило одного очка. Мы и с 11-ю очками, если не ошибаюсь, дважды не выходили из группы. А бывало наоборот: набирали всего 7, и этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше. Это и есть футбол.

Должны были выходить из той группы. Но выступили мы неплохо, и на равных играли со всеми — и с "Реалом“, и с "Ромой“, и с "Байером“. а в чем-то их и превосходили", — рассказал Максим Шацких.