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Шацких: В сезоне 2004/05 Динамо играло на равных с Реалом, Байером и Ромой

Премьер-лига
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Экс-форвард киевлян рассказал о выступлениях "Динамо" в ЛЧ 04/05

Шацких: В сезоне 2004/05 Динамо играло на равных с Реалом, Байером и Ромой
Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких вспомнил еврокубковую кампанию "бело-синих" в сезоне 2004/05, а именно поединок группового этапа против "Байера".

"Это была драматичная игра по своем сюжету. Даже нет никаких сомнений в том, что для болельщиков она была очень интересной. Хороший получился матч.

А сам тот групповой турнир... Мы неплохо провели все матчи той группы. Набрали 10 очков. Не хватило одного очка. Мы и с 11-ю очками, если не ошибаюсь, дважды не выходили из группы. А бывало наоборот: набирали всего 7, и этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше. Это и есть футбол.

Должны были выходить из той группы. Но выступили мы неплохо, и на равных играли со всеми — и с "Реалом“, и с "Ромой“, и с "Байером“. а в чем-то их и превосходили", — рассказал Максим Шацких.

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В статье: Максим Шацких Лига чемпионов Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Рома (Италия)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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