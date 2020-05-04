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Кополовец: Карпаты Кононова испортили женщины

Премьер-лига
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Конфликты между девушками и из-за зарплат

Кополовец: Карпаты Кононова испортили женщины
Новина українською

Фланговый хавбек "Карпат" 2007-2015 годов Михаил Кополовец рассказал, что, по его мнению, стало причиной спада в игре львовской команды во времена тренерства Олега Кононова.

Ведь "зелено-белые" выдали два успешных сезона, 2009/2010 и 2010/2011, заняв по итогам обеих 5 место, которое давало право выступать в еврокубках. Но уже в сезоне 2011/2012 годов наступил спад.

Мы были в таком классном возрасте, нам было по 25 лет. Что нам помешало? Начали зарабатывать деньги, появились девушки, начали жениться. И женщины взбаламутить это все. Ибо, когда были сами пацаны, дружили, были целостным коллективом.

Я ни в коем случае не против женщин, семья и дети - это самое важное. Но у каждой женщины иной характер. Вот и началось: разные зарплаты, разные премиальные. И это: "А твой сколько заработал?".

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Начались сплетни. Дошло до того, что была свадьба, меня приглашают, а мою девушку - нет. Потому что они между собой не общались.

Поэтому нашу команду во многом испортили женщины. Показатели снизились. Это, на мой взгляд.

Когда девушка попадает к футболисту, видит сотни долларов, появляются возможности, начинает немного крышу сносить. Начинаются манипуляции. Это не футболисты виноваты, а женщины. Если женщина умная, она не будет ни во что лезть. Здесь же произошло иначе.

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В статье: Михаил Кополовец Олег Кононов Карпаты (Львов)
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Источник:
Бомбардир

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