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Гельзин: Согласен с Палкиным. Наверно, расширять УПЛ еще рано

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкие клубы солидарны

Гельзин: Согласен с Палкиным. Наверно, расширять УПЛ еще рано
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением о расширении УПЛ до 14 клубов в следующем сезоне.

- Сергей Палкин предлагает пока отложить расширение УПЛ до 14 команд из-за экономических рисков. Вы как относитесь к этой идее?

– Я тоже согласен, что, наверно, еще рано. С другой стороны, есть клубы первой лиги, которые сегодня заявляют, что готовы. Вроде, если посмотреть на них, то можно расширять, но мы же еще не знаем, что будет по окончании карантина.

- Как бы вы проголосовали, если бы сегодня УПЛ рассматривала этот вопрос?

– Смотрите, мы сейчас на полпути разговариваем. Давайте подождем, какие экономические последствия будут связаны с этим вопросом. Сегодня неправильно рассуждать об этом. Не знаем, какой будет конец ситуации.

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В статье: Сергей Палкин Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Трибуна

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