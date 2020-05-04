Глеб: Я обожал Динамо конца 90-х, но мне просто каждый день снилась Германия

Легенда белорусского футбола Александр Глеб, вспомнил как на заре карьеры в 90-х годах чуть не оказался в киевском "Динамо", и почему все-же предпочел "Штутгарт".

"Да, мной интересовались разные клубы. "Спартак", "Панатинаикос", ЦСКА. От киевского "Динамо" интерес был, но я уже неоднократно говорил, что как губка впитывал то, что говорил мой отец. Он был фанатом немецкой сборной, потому что он служил там, и много всего рассказывал. Я на подсознании все это воспринимал, и в этом плане все стремления были именно уехать почему-то в Германию. Мне это просто снилось каждый день.

Когда я приехал в Германию, тренером был Ральф Рангник. Феликс Магат пришел позже. Если бы, когда я приехал, тренером был Магат и заставил проходить тест Купера, я не знаю, как бы я себя повел. Но, справедливости ради, скажу, конечно, "Динамо" Киев на тот момент я просто обожал, я следил за матчами Лиги Чемпионов, как они играли, как они обыгрывали "Барселону" неоднократно. Для меня это была просто топ-команда. Конечно, это силовой футбол, физический, но я восхищался им. Просто, на тот момент у меня было предложение из Германии.

Планы на будущее? Я душевно окончательно понял, что именно с футболом уже все. Достаточно, наигрался. Нет такого ощущения, что хотелось бы еще доиграть, я не скучаю именно по футболу. Но возникает вопрос: что дальше? Если бы не этот коронавирус, наверное, старался бы пойти на тренерские курсы, как-то больше развиваться и учиться. Но сейчас я больше времени уделяю семье, из-за этого, конечно, больше остаюсь дома, стараюсь не выходить без острой необходимости. Конечно, хочется остаться в футболе, хочется развивать и помогать белорусскому футболу идти вперед. На данный момент, дай Бог, чтобы мы все эту заразу пережили. А дальше будет видно", – сказал Глеб в эфире программы "Великий футбол".