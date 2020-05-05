Бывший форвард Шахтера угрожает судом любовнице

Румынский нападающий "Шахтера" 2004-2007 годов Чиприан Марика, который в октябре объявил о завершении карьеры, стал героем светской хроники.

В прошлом году в отеле города Клуж Чиприан был пойман вместе с любовницей. И экс-футболист, и девушка из его номера, известные в Румынии личности, к тому моменту каждый находились в счастливом браке.

Любовницей Марики оказалась известная фитнес-тренерка Анна Мунтяну, жена Флорина Мунтяну, сына одного из самых известных бизнесменов в стране.

Пикантности ситуации добавляет то, что сам Флорин и застал жену в номере Марики и снял все страсти при входе в комнату на видео.

С тех пор любовница Чиприана развелась с мужем, а вот жена Марики Иоанна простила его ради детей.

И вот через год после скандала в сети появилось то самое видео. На нем Марика в одном лишь халате на пороге просит прекратить съемку, однако Флорин Мунтяну дождался, пока из номера вышла и его жена Анна.

Чиприан обвиняет в появлении видео Анну и угрожает ей судом.

"Чиприан убежден, что это Анна сделала видео публичным. Или из-за пиара, или из-за денег. Он считает ее недобросовестной, он нанял команду адвокатов для направления уголовного жалобы. После расследования он готов обратиться в суд. Кто-то хочет навредить его имиджу", - сообщил источник, близкий к Марике.