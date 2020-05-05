  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бывший форвард Шахтера угрожает судом любовнице
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший форвард Шахтера угрожает судом любовнице

Премьер-лига
(4 голосов)

Распространение видео угрожает ему разводом

Бывший форвард Шахтера угрожает судом любовнице
Новина українською

Румынский нападающий "Шахтера" 2004-2007 годов Чиприан Марика, который в октябре объявил о завершении карьеры, стал героем светской хроники.

В прошлом году в отеле города Клуж Чиприан был пойман вместе с любовницей. И экс-футболист, и девушка из его номера, известные в Румынии личности, к тому моменту каждый находились в счастливом браке.

Любовницей Марики оказалась известная фитнес-тренерка Анна Мунтяну, жена Флорина Мунтяну, сына одного из самых известных бизнесменов в стране.

Читайте такжеЭкс-форвард Шахтера закончил карьеру в 32 года, купил клуб и вставляет мозги новому поколению игроков

Пикантности ситуации добавляет то, что сам Флорин и застал жену в номере Марики и снял все страсти при входе в комнату на видео.

С тех пор любовница Чиприана развелась с мужем, а вот жена Марики Иоанна простила его ради детей.

И вот через год после скандала в сети появилось то самое видео. На нем Марика в одном лишь халате на пороге просит прекратить съемку, однако Флорин Мунтяну дождался, пока из номера вышла и его жена Анна.

Чиприан обвиняет в появлении видео Анну и угрожает ей судом.

"Чиприан убежден, что это Анна сделала видео публичным. Или из-за пиара, или из-за денег. Он считает ее недобросовестной, он нанял команду адвокатов для направления уголовного жалобы. После расследования он готов обратиться в суд. Кто-то хочет навредить его имиджу", - сообщил источник, близкий к Марике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Чиприан Марика
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...