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Наш клуб и так оторван от родного города - Заря выступает против идей Шахтера доиграть сезон в двух городах
Заря выступает против идей Шахтера
В "Заре" рассказали о своем отношении к идеям не расширять УПЛ до 14 клубов и провести оставшиеся 9 туров в двух городах.
"По поводу расширения чемпионата мы выступаем четко по регламенту. А регламент предусматривает 14 команд в УПЛ в следующем сезоне.
Если говорить о доигрывании чемпионата в двух городах, то дело же не только в матчах. Есть и восстановительные процедуры, тренировки, проживание в отели. Ездить туда-сюда – возрастают расходы. Кто будет за это платить? Это не комфортно для тренировочного процесса и команды. И нужно говорить об условиях, полях. Отели пока закрыты. Эти условия готовы предоставить в том же Киеве?
Чтобы обеспечивать уровень инфраструктуры, надо дополнительные расходы. Не все могут себе это позволить. Сейчас и так нелегко. Нужно еще брать моральный фактор – наша команда и так оторвана от родного города. Еще раз ее перевозить – это нерационально", – заявили в клубе.