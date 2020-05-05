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Наш клуб и так оторван от родного города - Заря выступает против идей Шахтера доиграть сезон в двух городах

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря выступает против идей Шахтера

Наш клуб и так оторван от родного города - Заря выступает против идей Шахтера доиграть сезон в двух городах
Новина українською

В "Заре" рассказали о своем отношении к идеям не расширять УПЛ до 14 клубов и провести оставшиеся 9 туров в двух городах.

"По поводу расширения чемпионата мы выступаем четко по регламенту. А регламент предусматривает 14 команд в УПЛ в следующем сезоне.

Если говорить о доигрывании чемпионата в двух городах, то дело же не только в матчах. Есть и восстановительные процедуры, тренировки, проживание в отели. Ездить туда-сюда – возрастают расходы. Кто будет за это платить? Это не комфортно для тренировочного процесса и команды. И нужно говорить об условиях, полях. Отели пока закрыты. Эти условия готовы предоставить в том же Киеве?

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Чтобы обеспечивать уровень инфраструктуры, надо дополнительные расходы. Не все могут себе это позволить. Сейчас и так нелегко. Нужно еще брать моральный фактор – наша команда и так оторвана от родного города. Еще раз ее перевозить – это нерационально", – заявили в клубе.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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