Цыганик: О Бердыеве в Динамо говорилось до 2014 года, сейчас его не рассматривают

Футбольный журналист, ведущий программы Профутбол Игорь Цыганик сообщил, что в киевском "Динамо" не рассматривают кандидатуры россиянина Курбана Бердыева на должность главного тренера.

Когда, по словам Цыганыка, стало понятно, что "Динамо" Олега Блохина не выполнит своих задач, руководство в конце 2013-го начало искать нового тренера.

Тогда помощником Блохина был Ребров. Он посоветовал Бердыева, потому что под его руководством как игрок выигрывал чемпионат России (в 2008 году, - ред.). Да, это было. Не зря впоследствии в штабе Реброва появился Рауль Рианчо, который до этого работал у Бердыева.

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Бердыев действительно тогда осматривал инфраструктуру "Динамо", но из-за Майдана переговоры были свернуты. Сейчас Бердыев не будет тренировать киевское "Динамо", все, точка. Вот инсайд. Его кандидатура не рассматривалась, не рассматривается и в ближайшем будущем не будет рассматриватся.

Напомним, что накануне российский телеведущий и спортивный журналист Алексей Андронов советовал назначить главным тренером киевского "Динамо" Курбана Бердыева.