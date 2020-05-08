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Шаран: Александрия категорически против доигровки в Киеве

Премьер-лига
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И это официальная позиция клуба

Шаран: Александрия категорически против доигровки в Киеве
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран озвучил позицию клуба: нынешний сезон должен быть доигран в разных городах.

"Мы сегодня разговаривали с директором клуба и президентом. Пришли к выводу, что это было бы неправильно, в таком случае нарушится спортивный принцип. Команда не должна все время находиться и играть в другом городе. Мы категорически против этого предложения. Понятно, что другим командам это выгодно.

К тому же, в Киеве выявлено больше случаев коронавируса, это тоже нужно учитывать. Отели, тренировки, восстановление – это все как в тумане. Мы не понимаем, почему семьи должны находиться в Александрии, а мы будем проводить полтора месяца в Киеве.

Мы разговаривали с "Зарей", они разделяют это мнение. Если такое решение будет принято, мы будем настаивать на нашей позиции", - заявил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
football.ua

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