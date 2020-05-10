  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Худжамов: В Бенфике бы помогли Трубину раскрыть потенциал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худжамов: В Бенфике бы помогли Трубину раскрыть потенциал

Премьер-лига
(1 голосов)
Худжамов: В Бенфике бы помогли Трубину раскрыть потенциал
Новина українською

Рустам Худжамов высказался о молодом кипере "горняков"Экс-вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал слухи об интересе "Бенфики" к вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину.

"Это классно для него. Но, мне кажется, что "Шахтер" не отпустит. Думаю, в будущем будет большая заруба между Трубиным и Алексеем Шевченко за место в основе "Шахтера".

Однако, если бы отпустили, это было бы классно для его будущего. "Бенфика" умеет играть с молодыми футболистами, раскрывать их потенциал и зарабатывать на этом", – сказал Худжамов в эфире ТК Футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...