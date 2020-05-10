Худжамов: В Бенфике бы помогли Трубину раскрыть потенциал

Рустам Худжамов высказался о молодом кипере "горняков"Экс-вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал слухи об интересе "Бенфики" к вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину.

"Это классно для него. Но, мне кажется, что "Шахтер" не отпустит. Думаю, в будущем будет большая заруба между Трубиным и Алексеем Шевченко за место в основе "Шахтера".

Однако, если бы отпустили, это было бы классно для его будущего. "Бенфика" умеет играть с молодыми футболистами, раскрывать их потенциал и зарабатывать на этом", – сказал Худжамов в эфире ТК Футбол.