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Франческо Баранка: УАФ будет первой ассоциацией в мире, которая эксклюзивно продает беттинг-права

Премьер-лига
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УАФ и УПЛ получат дополнительное финансирование?

Франческо Баранка: УАФ будет первой ассоциацией в мире, которая эксклюзивно продает беттинг-права
Новина українською

Глава комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о планах по продаже беттинг-прав.

- Буквально перед началом пандемии мы пытались решить вопросы с беттинг-правами. Мы будем первой ассоциацией в мире, которая будет эксклюзивно их продавать. Речь об УПЛ, Первой и Второй лиге, чемпионате U-21, женском чемпионате и футзале.

УАФ и УПЛ получат деньги, а у нас будет право требовать у провайдеров остановить передачу данных в случае какого-то подозрения. В такой ситуации станет практически невозможно проводить договорные матчи, – сказал Баранка.

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В статье: УПЛ Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Трибуна
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