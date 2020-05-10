Франческо Баранка: УАФ будет первой ассоциацией в мире, которая эксклюзивно продает беттинг-права

Глава комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о планах по продаже беттинг-прав.

- Буквально перед началом пандемии мы пытались решить вопросы с беттинг-правами. Мы будем первой ассоциацией в мире, которая будет эксклюзивно их продавать. Речь об УПЛ, Первой и Второй лиге, чемпионате U-21, женском чемпионате и футзале.

УАФ и УПЛ получат деньги, а у нас будет право требовать у провайдеров остановить передачу данных в случае какого-то подозрения. В такой ситуации станет практически невозможно проводить договорные матчи, – сказал Баранка.