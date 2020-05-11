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Александрия выходит из карантина. Команда сдаст тесты и вернется к тренировкам

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренерский штаб уже сдал тесты на коронавирус

Александрия выходит из карантина. Команда сдаст тесты и вернется к тренировкам
Новина українською

Завтра, 12 мая, после почти двухмесячного перерыва, игроки "Александрии" сдадут ПЦР-тесты на COVID-19 и вернутся к полноценному тренировочному процесса.

команда соберется у себя на базе, и в 9 утра футболисты сдадут ПЦР-тесты на COVID-19. Только после результатов тестов, команда восстановит тренировочный процесс. Тренерский штаб уже сдал тесты - все здоровы.

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Напомним, Чемпионат УПЛ был приостановлен 18 марта, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Все это время футболисты "Александрии" поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой.

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В статье: ФК Александрия коронавирус
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Николаевич76 (Александрия)
11.05.2020 в 18:16
Вперёд Александрия!!! Дай бог все здоровья!!!
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