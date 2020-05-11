Александрия выходит из карантина. Команда сдаст тесты и вернется к тренировкам

Завтра, 12 мая, после почти двухмесячного перерыва, игроки "Александрии" сдадут ПЦР-тесты на COVID-19 и вернутся к полноценному тренировочному процесса.

команда соберется у себя на базе, и в 9 утра футболисты сдадут ПЦР-тесты на COVID-19. Только после результатов тестов, команда восстановит тренировочный процесс. Тренерский штаб уже сдал тесты - все здоровы.

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Напомним, Чемпионат УПЛ был приостановлен 18 марта, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Все это время футболисты "Александрии" поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой.