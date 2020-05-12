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Юрий Максимов и его тренерский штаб продлили соглашение с Ворсклой

Премьер-лига
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Еще на год

Юрий Максимов и его тренерский штаб продлили соглашение с Ворсклой
Новина українською

Президент футбольного клуба "Ворскла" Роман Черняк и наставник Юрий Максимов после переговоров достигли договоренности о подписании нового трудового соглашения с действующим главным тренером первой команды "бело-зеленых".

То же касается всего тренерского штаба под руководством Юрия Вилийовича.

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По этому поводу высказался вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак:

Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а потому решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год.

Рады этому факту, надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Роман Черняк тренер Олег Лысак
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Источник:
Ворскла

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