Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрий Максимов и его тренерский штаб продлили соглашение с Ворсклой
Еще на год
Президент футбольного клуба "Ворскла" Роман Черняк и наставник Юрий Максимов после переговоров достигли договоренности о подписании нового трудового соглашения с действующим главным тренером первой команды "бело-зеленых".
То же касается всего тренерского штаба под руководством Юрия Вилийовича.
По этому поводу высказался вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак:
Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а потому решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год.
Рады этому факту, надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика.