Тымчик: Рафаилов достоин должности спортивного директора в Динамо

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который играет в аренде в "Заре", высказал свое мнение о бывшем генеральном директоре луганчан Сергее Рафаилове.

– Что почувствовал, когда узнал, что Рафаилов покидает "Зарю"?

– Я до последнего не верил, что он уйдет. Человек работал в клубе больше десяти лет. Когда начались слухи о его уходе, мне не верилось. Когда это случилось, я был в шоке. Это не нам решать, наверное, у них были какие-то неполадки с президентом.

– До сих пор не было новостей о постоянном спортивном директоре в "Динамо". Рафаилов мог бы быть полезен "Динамо" в этой роли?

– Я не знаю, но тем, что Рафаилов делал в "Заре", он этого достоин. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о "Заре" не скажет. Он до последнего отстаивал свое мнение, что "Заря" может, что "Заря" должна играть, "Заря" в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин этого.