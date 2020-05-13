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Тымчик: Рафаилов достоин должности спортивного директора в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Такое назначение было бы как минимум громким

Тымчик: Рафаилов достоин должности спортивного директора в Динамо
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который играет в аренде в "Заре", высказал свое мнение о бывшем генеральном директоре луганчан Сергее Рафаилове.

– Что почувствовал, когда узнал, что Рафаилов покидает "Зарю"?

– Я до последнего не верил, что он уйдет. Человек работал в клубе больше десяти лет. Когда начались слухи о его уходе, мне не верилось. Когда это случилось, я был в шоке. Это не нам решать, наверное, у них были какие-то неполадки с президентом.

– До сих пор не было новостей о постоянном спортивном директоре в "Динамо". Рафаилов мог бы быть полезен "Динамо" в этой роли?

– Я не знаю, но тем, что Рафаилов делал в "Заре", он этого достоин. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о "Заре" не скажет. Он до последнего отстаивал свое мнение, что "Заря" может, что "Заря" должна играть, "Заря" в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин этого.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
football.ua

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