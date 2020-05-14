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Рафаилов: Я шахтер, который уже 18 лет работает на пенсии

Премьер-лига
(2 голосов)

"Почему-то не видел нигде на столбах надписи, что на работу требуются пенсионеры"

Рафаилов: Я шахтер, который уже 18 лет работает на пенсии
Новина українською

Сергей Рафаилов, бывший гендиректор "Зари", с которым связано немало достижений клуба, высказался о своих будущих занятиях и возможном возвращении в футбольную индустрию.

Мне 67 лет, я шахтер, который в 50 лет ушел на пенсию и уже 18 лет работаю на пенсии. Пора подумать о внуках, а может и о правнуках.

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Кем я могу работать в футболе? Тренером? Нет, конечно. Имею какие-то организаторские способности, потому что до футбола работал с людьми. Но почему-то не видел нигде на столбах надписи, что на работу требуются пенсионеры ...Если увидите - позвоните мне!

Поэтому ...не знаю как. Прошло мало времени. Еще очень много воспоминаний. Да, я уже успокоился... Было одно призрачное предложение, но со мной очень трудно работать. Поэтому стоит подумать, нужен ли такой человек как я.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
Вацко Live

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