Журналист Метревели выложил в сеть проект реконструкции стадиона в Мариуполе

Футбольный телеэксперт, журналист и кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели выложил в Сеть видеопрезентацию реконструкции стадиона имени Бойко в Мариуполе.

Накануне руководство "азовцев" заявляло о намерении в течение нескольких лет реконструировать арену для возможности проведения на ней матчей еврокубков.