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Журналист Метревели выложил в сеть проект реконструкции стадиона в Мариуполе
Когда именно - не указал
Футбольный телеэксперт, журналист и кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели выложил в Сеть видеопрезентацию реконструкции стадиона имени Бойко в Мариуполе.
Накануне руководство "азовцев" заявляло о намерении в течение нескольких лет реконструировать арену для возможности проведения на ней матчей еврокубков.
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Источник:Фейсбук-сторінка Михайла Метревелі
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
14.05.2020 в 15:18
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