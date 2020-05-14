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Журналист Метревели выложил в сеть проект реконструкции стадиона в Мариуполе

Премьер-лига
(3 голосов)

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Журналист Метревели выложил в сеть проект реконструкции стадиона в Мариуполе
Новина українською

Футбольный телеэксперт, журналист и кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели выложил в Сеть видеопрезентацию реконструкции стадиона имени Бойко в Мариуполе.

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Накануне руководство "азовцев" заявляло о намерении в течение нескольких лет реконструировать арену для возможности проведения на ней матчей еврокубков.

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В статье: ФК Мариуполь Стадион Михаил Метревели реконструкция
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
14.05.2020 в 15:18
Вот это талант! И стадионы планирует, и в телевизионных правах разбирается, и журналист, и телеэксперт.. Многостаночник прямо!
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