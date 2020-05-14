Александр Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал вероятность появления зарубежных игроков на украинском телевизионном футбольном рынке.

- В Украине есть два канала, транслирующие футбол: 2+2 и Футбол. Верите, что третий игрок может появиться? СМИ говорили, что DAZN (спортивный стриминговый сервис - прим.) может зайти на украинский рынок.

- Я хорошо знаю этот рынок с точки зрения концепции. Сегодня я не могу сказать, что появится крупный игрок на продукт под названием УПЛ. Здесь есть несколько факторов: слабый продукт и экономические показатели по доходу населения.

УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса. Этот бизнес не прибыльный. Любой крупный игрок поинтересуется периодом возвращения инвестиции и развитием продукта в дальнейшем.

Также нужно смотреть на доход населения. Если обратить внимание, тот же DAZN открывается в высокоразвитых странах: Швейцария, Англия, Бразилия, США, Германия и т.д.

Сегодня нужно понимать: сколько одна семья может заплатить за просмотр футбола и как ты будешь распространять этот бизнес, насколько ты защищен от пиратов. Бизнес очень тяжелый.