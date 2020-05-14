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Александр Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор ТК Футбол не верит, что украинский футбол интересен западным трансляторам

Александр Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал вероятность появления зарубежных игроков на украинском телевизионном футбольном рынке.

- В Украине есть два канала, транслирующие футбол: 2+2 и Футбол. Верите, что третий игрок может появиться? СМИ говорили, что DAZN (спортивный стриминговый сервис - прим.) может зайти на украинский рынок.

- Я хорошо знаю этот рынок с точки зрения концепции. Сегодня я не могу сказать, что появится крупный игрок на продукт под названием УПЛ. Здесь есть несколько факторов: слабый продукт и экономические показатели по доходу населения.

УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса. Этот бизнес не прибыльный. Любой крупный игрок поинтересуется периодом возвращения инвестиции и развитием продукта в дальнейшем.

Также нужно смотреть на доход населения. Если обратить внимание, тот же DAZN открывается в высокоразвитых странах: Швейцария, Англия, Бразилия, США, Германия и т.д.

Сегодня нужно понимать: сколько одна семья может заплатить за просмотр футбола и как ты будешь распространять этот бизнес, насколько ты защищен от пиратов. Бизнес очень тяжелый.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол
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Источник:
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Комментарии (4)
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Antolog (Одесса)
14.05.2020 в 18:00
УПЛ - слабый продукт и экономические показатели по доходу населения, нужно понимать: сколько одна семья может заплатить за просмотр футбола - рассуждает вроде верно, но хотят почему то, чтобы за этот продукт люди платили деньги и еще и ноют, что не так как в Британии у нас стоит он... За такой футбол нужно доплачивать, как недавно с нефтью, продавцы доплачивали покупателям, лишь бы те забрали продукт, чтобы не уходить в минус, оплачивая аренду хранилищ...) По крайней мере пока футбол наш в разрухе дать возможность бесплатного доступа к нему, именно УПЛ, заинтересовать болельщика... хотя кто таким заинтересуется, ну да ладно, а потом, со временем, когда люди пойдут на стадионы и будет спрос на теле трансляции, можно и помогать клубам денежкой через телетрансляции платные... Хотя о чем я тут рассуждаю... Они атомные энергоблоки останавливают, потому что избыток электроэнергии, а ТЭС и зеленую энергетику должны люди выкупать, потому что видите ли сам хан может пострадать... Как можно остановить выработок продукта по цене 1.50 грн для народа, но блин оставить то, что по 6 грн... Круглосуточно на каналах батыя крутят мол АЭС не справляются с нагрузкой, в Украине самое дешевое электричество в Европе, давайте посадим тех кто хочет для народа электричество по 1 грн, потому что это измена Родине, а за 6 грн это патриотизм к Родине... Офигеть, вот это страна...)
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winter (Berlin)
14.05.2020 в 17:45
нехай Денисов запитає у свого боса, про прибутки населення. Ахметов призупинив декілька енергоблоків на атомних, щоб замість 90 коп, платити по 4-5 грн. Треба ж з чогось утримувати ваші футболи и ваш шахтар.Якби не навели шороху, то з червня то Рінат мав підвищувати ціни для населення, хоча радіти не довго , місцеві вибори пройдуть і з 2021 чекайте нові ціни по 2,5-3 грн
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spinfloid (Kherson)
14.05.2020 в 17:40
К сожалению он прав,"Америку не открывал".С этим надо что то делать , в комплексе. Поднимать доходы, увеличивать бизнес, и т.д. ,не воровать. Это элементарно, Ватсон.
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scorpion xx (Полтава)
14.05.2020 в 17:24
вали в лугандон и там вещай
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