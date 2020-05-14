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Александр Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Директор ТК Футбол не верит, что украинский футбол интересен западным трансляторам
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал вероятность появления зарубежных игроков на украинском телевизионном футбольном рынке.
- В Украине есть два канала, транслирующие футбол: 2+2 и Футбол. Верите, что третий игрок может появиться? СМИ говорили, что DAZN (спортивный стриминговый сервис - прим.) может зайти на украинский рынок.
- Я хорошо знаю этот рынок с точки зрения концепции. Сегодня я не могу сказать, что появится крупный игрок на продукт под названием УПЛ. Здесь есть несколько факторов: слабый продукт и экономические показатели по доходу населения.
УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса. Этот бизнес не прибыльный. Любой крупный игрок поинтересуется периодом возвращения инвестиции и развитием продукта в дальнейшем.
Также нужно смотреть на доход населения. Если обратить внимание, тот же DAZN открывается в высокоразвитых странах: Швейцария, Англия, Бразилия, США, Германия и т.д.
Сегодня нужно понимать: сколько одна семья может заплатить за просмотр футбола и как ты будешь распространять этот бизнес, насколько ты защищен от пиратов. Бизнес очень тяжелый.