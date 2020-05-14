  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Исполнительный директор УПЛ: Скорее всего, вариант с доигровкой в двух городах реализован не будет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исполнительный директор УПЛ: Скорее всего, вариант с доигровкой в двух городах реализован не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Большинство клубов поддерживают спортивный принцип

Исполнительный директор УПЛ: Скорее всего, вариант с доигровкой в двух городах реализован не будет
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации в клубах Лиги с тестированием на коронавирус.

– На данный момент большинство клубов уже прошло тестирование на коронавирус. Те, кто еще не прошел, они согласовали с лабораториями график прохождения тестирования и в скором времени сдадут тесты. Некоторые клубы уже имеют на руках результаты тестирования, некоторые еще ожидают.

На данный момент не было зафиксировано ни одного положительного теста.

Медицинский протокол в дальнейшем еще будет согласован с профильным министерством. И только после этого будет осуществляться допуск футболистов к матчам.

- Какова вероятность, что верхняя шестерка может быть доиграна в Киеве, а нижняя – во Львове или Днепре?

– Этот вопрос также обсуждался на сегодняшнем заседании, но большинство клубов поддерживают спортивный принцип. Поэтому, скорее всего, такое не будет реализовано. Но также все будет зависеть от рекомендаций структур здравоохранения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...