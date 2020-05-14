Исполнительный директор УПЛ: Скорее всего, вариант с доигровкой в двух городах реализован не будет

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации в клубах Лиги с тестированием на коронавирус.

– На данный момент большинство клубов уже прошло тестирование на коронавирус. Те, кто еще не прошел, они согласовали с лабораториями график прохождения тестирования и в скором времени сдадут тесты. Некоторые клубы уже имеют на руках результаты тестирования, некоторые еще ожидают.

На данный момент не было зафиксировано ни одного положительного теста.

Медицинский протокол в дальнейшем еще будет согласован с профильным министерством. И только после этого будет осуществляться допуск футболистов к матчам.

- Какова вероятность, что верхняя шестерка может быть доиграна в Киеве, а нижняя – во Львове или Днепре?

– Этот вопрос также обсуждался на сегодняшнем заседании, но большинство клубов поддерживают спортивный принцип. Поэтому, скорее всего, такое не будет реализовано. Но также все будет зависеть от рекомендаций структур здравоохранения.