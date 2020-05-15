Тренер Динамо U-19: Мы обыграли Шахтер в очной встрече. Первое место закономерно

Старший тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк рассказал о досрочном завершении чемпионата юношеских команд, в котором киевляне обошли "Шахтер" на 1 пункт, однако у "горняков" осталась одна игра в запасе.

— Было принято решение, что чемпионат U-19 останавливается, победитель не определяется и результаты не аннулируются, и при этом УАФ должна подать заявление в УЕФА об участии первых двух команд турнирной таблицы в Юношеской лиге УЕФА. Как вы восприняли такое решение? Что будет с командой дальше?

— Нормально воспринял это решение, так как мы автоматически занимаем первое место и это дает право участвовать в Юношеской лиге УЕФА. Если первая команда не будет играть в групповом этапе, то будем играть по пути чемпионов, как мы уже третий год выступаем. Что дальше будет с командой? Будем ждать решения от УПЛ. Ребята тренируются каждый день в онлайн-режиме с тренером по физподготовке. Мы контролируем каждого, это тоже их дисциплинирует, плюс, выполняется беговая работа.

Учитывая предыдущий опыт, зимние сборы, как мы готовились к играм Юношеской лиги УЕФА, ребята ответственно и хорошо выполняют задания. Конкуренция большая и каждый дорожит своим местом и хочет играть в основном составе и попадать в заявку.

— Вы были "за" или "против" продолжения чемпионата? Интересовались ли мнение тренеров команд U-19 по этому поводу?

— С нами по этому поводу никто не говорил. Мне, как тренеру, хотелось играть. Потому что любой простой у ребят — это потеря формы. В таком возрасте у них каждый месяц, каждый день на счету для того, чтобы совершенствовать спортивное мастерство. В этом году выпускаются воспитанники академии 2003-го года рождения, и мы будем решать, кто с нами будет дальше продолжать работу, а кто нет. Но я только за спортивный принцип — решать на футбольном поле, кто становится чемпионом.

— Если сезон закончился, хотелось бы услышать ваш комментарий по чемпионату и Юношеской лиге УЕФА.

— Относительно чемпионата, то есть недосказанность. Мы вроде потенциально по очкам стали чемпионами, но у "Шахтера" есть игра в запасе. Учитывая, что в очной встрече мы их обыграли, считаю, что результат закономерный. Я поддерживаю спортивный принцип, который должен решаться на футбольных полях, а не таким образом, как сейчас.

Мы ровно прошли чемпионат. Осенью были небольшие проблемы, так как присоединилась большая группа молодых игроков, а сразу никто не может влиться в состав. Выпуск академии 2002 года рождения хороший. Забарный, Вивчаренко, Нещерет привлекались к сборам первой команды, играли. Считаю, что это футболисты, которые быстро прогрессируют.

Большой плюс, что мы выступаем в Юношеской лиге УЕФА. Эти игры несравнимы с чемпионатом. В тех матчах, которые мы провели, за исключением "Шкендии", по напряжению, содержанию была сохранена интрига. Мы хорошо вошли в сезон. Мое мнение, что мы достойно выглядели, особенно в играх с ПАОКом. С "Динамо" (Загреб) все решила лотерея и по игре мы не уступили.

Не было той феерии, которая была в матче с "Ювентусом", но по содержанию, по тому, что мы требовали от ребят, они выполнили. Тренер хорватской команды — отличный тактик. Было очень интересно, и я считаю, что мы ни в чем не уступили. И если бы реализовали моменты в первом тайме, которые были у Волошина, Шулянского, Исаенко, игра могла бы по-другому сложиться. Та тактика, которую мы выбрали, была немного прагматична, но мы не смогли перестроиться по ходу игры. Тренерский штаб проанализировал их игру с "Манчестер Сити", то, как они перехватывают мяч в центре поля. В принципе, тактически мы выдержали игру.