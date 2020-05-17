Рафаилов - Гримму: Если ты приехал сюда, будь добр - хотя бы попытайся выучить язык

Экс-гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об иностранцах в украинском футболе и затронул языковой вопрос.

- Человек должен понимать, куда он едет. Учить язык, чтобы не переводчик ему говорил. Гримм начал требовать, чтобы мы говорили на английском языке. Когда мы приедем к нему в Швейцарию, пусть он там говорит, чтобы мы учили французский, немецкий, итальянский или английский.

Но если ты приехал сюда, будь добр – хотя бы попытайся выучить язык. Он не пытался. Я против условий работы по командировкам, когда приезжает на три дня. Был Данилов, которого я видел два раза, он где-то жил.

Потом привезли Гримма, который вообще не понимает наших реалий, – сказал Рафаилов в эфире Youtube-канала Вацко Live.