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Рафаилов - Гримму: Если ты приехал сюда, будь добр - хотя бы попытайся выучить язык

Премьер-лига
(1 голосов)

Гримм начал требовать, чтобы говорили на английском языке

Рафаилов - Гримму: Если ты приехал сюда, будь добр - хотя бы попытайся выучить язык
Новина українською

Экс-гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об иностранцах в украинском футболе и затронул языковой вопрос.

- Человек должен понимать, куда он едет. Учить язык, чтобы не переводчик ему говорил. Гримм начал требовать, чтобы мы говорили на английском языке. Когда мы приедем к нему в Швейцарию, пусть он там говорит, чтобы мы учили французский, немецкий, итальянский или английский.

Но если ты приехал сюда, будь добр – хотя бы попытайся выучить язык. Он не пытался. Я против условий работы по командировкам, когда приезжает на три дня. Был Данилов, которого я видел два раза, он где-то жил.

Потом привезли Гримма, который вообще не понимает наших реалий, – сказал Рафаилов в эфире Youtube-канала Вацко Live.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов УПЛ Томас Гримм
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