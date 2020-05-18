Журналист: Во время карантина Днепр-1 с Зарей сыграли двусторонку

Тележурналист и ведущий Игорь Бурбас заявил, что накануне, очевидно до появления разрешения на групповые тренировки, состоялся спарринг между "Зарей" и "Днепр-1".

В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Шум страшный.

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А в Украине все клубы знают, что "Днепр-1" с "Зарей" во время карантина сыграли двухсторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словечком об этом обмолвились. И никакого даже намека на скандал...

Напомним, что в Украине с середины марта продолжается карантин, объявленный из-за мировой пандемии коронавируса COVID-19. С 11 мая карантин был смягчен - профессиональным спортивным командам разрешили возобновить тренировки.