Шевчук: До карантина Заря выглядела предпочтительнее Динамо и Десны

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о борьбе за второе место УПЛ. Экс-футболист заявил, что до карантина из-за пандемии коронавируса "Заря" смотрелась предпочтительнее "Динамо" и "Десны".

"Главное, чтобы чемпионат был доигран, потому что иначе возник бы большой скандал при определении второго места, потому что динамовцы вполне обоснованно могли бы протестовать, потому что был сыгран один тур второй части чемпионата, после которого они потеряли второе место, когда "Заря" обыграла "Шахтер".

Я видел, как прошли зимние сборы всех претендентов на второе место. До карантина предпочтительнее "Динамо" и "Десны" по игре выглядела "Заря". Посмотрим, как сложится ситуация после вынужденного отпуска. У Виктора Скрипника очень достойный коллектив", – сказал Шевчук.

Отметим, в настоящее время именно "Заря" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 46 очков. "Динамо" располагается на третьем месте, уступая луганчанам лишь по дополнительным показателям. "Десна" с 43 баллами – четвертая.