  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук: До карантина Заря выглядела предпочтительнее Динамо и Десны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: До карантина Заря выглядела предпочтительнее Динамо и Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Остаток сезона должен быть интересным

Шевчук: До карантина Заря выглядела предпочтительнее Динамо и Десны
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о борьбе за второе место УПЛ. Экс-футболист заявил, что до карантина из-за пандемии коронавируса "Заря" смотрелась предпочтительнее "Динамо" и "Десны".

"Главное, чтобы чемпионат был доигран, потому что иначе возник бы большой скандал при определении второго места, потому что динамовцы вполне обоснованно могли бы протестовать, потому что был сыгран один тур второй части чемпионата, после которого они потеряли второе место, когда "Заря" обыграла "Шахтер".

Я видел, как прошли зимние сборы всех претендентов на второе место. До карантина предпочтительнее "Динамо" и "Десны" по игре выглядела "Заря". Посмотрим, как сложится ситуация после вынужденного отпуска. У Виктора Скрипника очень достойный коллектив", – сказал Шевчук.

Отметим, в настоящее время именно "Заря" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 46 очков. "Динамо" располагается на третьем месте, уступая луганчанам лишь по дополнительным показателям. "Десна" с 43 баллами – четвертая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
18.05.2020 в 18:42
Серебро Десне, Динамо бронзу.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...