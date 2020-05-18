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Венглинский: Мой любимый спортсмен — баскетболист Майкл Джордан.
Кроме футбола тренер следит за NBA и NHL
Ассистент старшего тренера "Динамо" U-19 и экс-игрок киевлян Олег Венглинский рассказал, какими видами спорта он интересуется кроме футбола.
- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?
- Кроме футбола еще нравятся чемпионаты NBA и NHL, и, конечно же, интересуюсь украинской баскетбольной лигой.
- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?
- Обычно это настольный хоккей и настольный теннис. Во время отпуска это основные игры, которым уделяю время. Моему сыну тоже нравится, поэтому часто играю с ним.
- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?
- Прежде всего, это боксер Флойд Мейвезер, он ни разу никому не проиграл! Это впечатляет. Если выбирать не только из действующих спортсменов, то это пловец Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион. А мой любимый спортсмен — баскетболист Майкл Джордан.
- Занимались в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
- Нет, другими видами спорта в детстве не приходилось заниматься - только футболом.
- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?
- Безусловно, это полуфинальный поединок Лиги Европы "Днепр" — "Наполи" на НСК "Олимпийский". После того, как украинская команда вышла в финал соревнований, эмоции просто зашкаливали!