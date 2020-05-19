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Президент Десны: Чтобы выбрать руководителя УПЛ, надо смотреть человеку в глаза

Премьер-лига
(2 голосов)

Не могли глаз увидеть - и перенесли

Президент Десны: Чтобы выбрать руководителя УПЛ, надо смотреть человеку в глаза
Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин аргументировал причину очередного переноса выборов главы УПЛ с 25 мая - теперь на неопределенный срок.

Чтобы избрать президента УПЛ, надо посмотреть кандидату в глаза. Но из-за коронавируса это сегодня невозможно.

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Поэтому промежуток, необходимый для выхода из коронавируса, чтобы собрались на заседании не в виде чата, а чтобы проговорили все нюансы и выбрали из трех кандидатур лучшую, наступит, когда это будет возможно.

А поскольку дата заседания выпадала на тот день, когда собраться непосредственно вместе мы не можем, принято решение перенести избрание президента УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин президент УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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