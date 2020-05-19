Президент Десны: Чтобы выбрать руководителя УПЛ, надо смотреть человеку в глаза

Президент "Десны" Владимир Левин аргументировал причину очередного переноса выборов главы УПЛ с 25 мая - теперь на неопределенный срок.

Чтобы избрать президента УПЛ, надо посмотреть кандидату в глаза. Но из-за коронавируса это сегодня невозможно.

Поэтому промежуток, необходимый для выхода из коронавируса, чтобы собрались на заседании не в виде чата, а чтобы проговорили все нюансы и выбрали из трех кандидатур лучшую, наступит, когда это будет возможно.

А поскольку дата заседания выпадала на тот день, когда собраться непосредственно вместе мы не можем, принято решение перенести избрание президента УПЛ.