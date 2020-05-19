Шахтер готовится к рестарту сезона. В строю все, кроме Малышева

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к возобновлению УПЛ. 19 мая "горняки" провели интенсивную полуторачасовую сессию.

Футболисты выполняли упражнения на контроль мяча, находясь под прессингом, затем команду ждала тактическая работа, а завершилась тренировка двусторонкой на половине поля с участием трех составов.

Как сообщает официальный сайт "горняков", за исключением Максима Малышева, который продолжает курс реабилитации, в общей группе занимаются все игроки.

Напомним, что чемпионат должен возобновиться 30 мая. В первом туре после рестарта "Шахтер" сыграет с "Динамо".