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Шахтер готовится к рестарту сезона. В строю все, кроме Малышева

Премьер-лига
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Максим продолжает реабилитацию по индивидуальной программе

Шахтер готовится к рестарту сезона. В строю все, кроме Малышева
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Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к возобновлению УПЛ. 19 мая "горняки" провели интенсивную полуторачасовую сессию.

Футболисты выполняли упражнения на контроль мяча, находясь под прессингом, затем команду ждала тактическая работа, а завершилась тренировка двусторонкой на половине поля с участием трех составов.

Как сообщает официальный сайт "горняков", за исключением Максима Малышева, который продолжает курс реабилитации, в общей группе занимаются все игроки.

Напомним, что чемпионат должен возобновиться 30 мая. В первом туре после рестарта "Шахтер" сыграет с "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев
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Источник:
ФК Шахтер

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