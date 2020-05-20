  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич: У игроков Мариуполя есть небольшие проблемы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: У игроков Мариуполя есть небольшие проблемы

Премьер-лига
(1 голосов)

Азовцы готовятся к рестарту

Бабич: У игроков Мариуполя есть небольшие проблемы
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

"Мы понимаем, что за эти два месяца потеряли игровую практику. Все вспоминать и наигрывать будем за счет работы средними и большими группами в игровых ситуациях.

Нагрузка потихоньку увеличивается. У футболистов есть небольшие проблемы. Мы подводим их постепенно и даем нагрузку равномерно, чтобы не было мышечных травм. Какие-то ссадины, стыки есть. Но в основном вся группа в строю", – сказал Бабич.

Напомним, что на карантин "Мариуполь" ушел на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...