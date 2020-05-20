Бабич: У игроков Мариуполя есть небольшие проблемы

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

"Мы понимаем, что за эти два месяца потеряли игровую практику. Все вспоминать и наигрывать будем за счет работы средними и большими группами в игровых ситуациях.

Нагрузка потихоньку увеличивается. У футболистов есть небольшие проблемы. Мы подводим их постепенно и даем нагрузку равномерно, чтобы не было мышечных травм. Какие-то ссадины, стыки есть. Но в основном вся группа в строю", – сказал Бабич.

Напомним, что на карантин "Мариуполь" ушел на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.