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Проблемы Олимпика: Лукьянчук выбыл на два месяца, Дегтярев работает индивидуально
В лазарете команды два игрока
Донецкий "Олимпик", который недавно вышел из карантина, продолжает подготовку к рестарту сезона.
Как сообщает ТК "Футбол", есть у команды и травмированные. Так, защитник дончан Павел Лукьянчук продолжает восстанавливаться после рецидива травмы мышцы бедра и по прогнозам врачей пропустит еще порядка двух месяцев.
Также работает индивидуально и форвард Максим Дегтярев, который, впрочем, должен успеть восстановиться до рестарта сезона.
"Можно сказать, что лично мне карантин пошел на пользу. Я почти восстановился, сейчас немного поработаю индивидуально и буду подходить к общей группе", - сказал Дегтярев.
Напомним, что сезон в УПЛ должен возобновиться 30 мая. "Олимпик" в своем первом матче после рестарта сыграет с "Карпатами".
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