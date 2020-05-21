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Проблемы Олимпика: Лукьянчук выбыл на два месяца, Дегтярев работает индивидуально

Премьер-лига
(1 голосов)

В лазарете команды два игрока

Проблемы Олимпика: Лукьянчук выбыл на два месяца, Дегтярев работает индивидуально
Новина українською

Донецкий "Олимпик", который недавно вышел из карантина, продолжает подготовку к рестарту сезона.

Как сообщает ТК "Футбол", есть у команды и травмированные. Так, защитник дончан Павел Лукьянчук продолжает восстанавливаться после рецидива травмы мышцы бедра и по прогнозам врачей пропустит еще порядка двух месяцев.

Также работает индивидуально и форвард Максим Дегтярев, который, впрочем, должен успеть восстановиться до рестарта сезона.

"Можно сказать, что лично мне карантин пошел на пользу. Я почти восстановился, сейчас немного поработаю индивидуально и буду подходить к общей группе", - сказал Дегтярев.

Напомним, что сезон в УПЛ должен возобновиться 30 мая. "Олимпик" в своем первом матче после рестарта сыграет с "Карпатами".

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В статье: Олимпик (Донецк) Максим Дегтярев Павел Лукьянчук
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Источник:
ТК Футбол

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