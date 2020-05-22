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Футбол возвращается. Александрия в спарринге обыграла Ворсклу

Премьер-лига
(2 голосов)

Команды провели свой первый спарринг после выхода из карантина

Футбол возвращается. Александрия в спарринге обыграла Ворсклу
Новина українською

Сегодня, 22 мая, свой первый спарринг после выхода из карантина сыграли между собой "Александрия" и "Ворскла". Матч проходил на стадионе "горожан" "Ника".

Гости первыми открыли счет - на 17 минуте забил Павел Ребенок. Впрочем, еще до перерыва "Александрия" смогла выйти вперед - на 23-й и 30-й минутах, отличился Глеб Бухал, который первым оказывался на добивании.

В целом же, первый тайм выдался довольно зрелищным и насыщенным, чего о второй половине матча сказать нельзя.

После перерыва игра скуксилась, команды подустали, а развязка наступила в последнюю десятиминутку.

На 81-й минуте Опанасенко сравнял счет, а на 83-й и 88-й дубль Устименко все-таки принес победу хозяевам. 4:2 в пользу "Александрии".

Александрия – Ворскла 4:2

Голы: Бухал (23, 30), Устименко (83, 88) – Ребенок (17), Опанасенко (81)

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
22.05.2020 в 19:03
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vs-vorota (Alexandriya)
22.05.2020 в 18:01
Ну і добре, можна було б і показати.
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