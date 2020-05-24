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Президент Руха: Играем только с хорошими командами, чтобы перестроиться на скорости УПЛ

Премьер-лига
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Динамо хочет 27 мая еще раз сыграть, но это уже слишком, - считает Козловский

Президент Руха: Играем только с хорошими командами, чтобы перестроиться на скорости УПЛ
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о поражении от "Шахтера" (1:4), а также отказался от еще одного спарринга с "Динамо".

- Мы на правильном пути. Не забывайте, что мы сыграли два матча за три дня с топами. До 70-й минуты все было хорошо. Но потом команда остановилась, это естественно, потому что у нас третья неделя подготовки.

У "Шахтера" уже команда готова к чемпионату. В Первой лиге еще неизвестно, когда чемпионат начнется. Все было хорошо, все супер, я доволен. Нам бы побольше таких матчей. Пусть проигрываем 1:3, 1:4, но будь мы более восстановлены, может, еще лучше бы бой дали. Хотя я считаю, мы сегодня дали бой.

Сильным можно стать только в спаррингах с сильным командами. "Динамо" хочет 27 мая еще раз сыграть, но это уже слишком много, умирают ребята. Играем спарринги только с хорошими командами, чтобы команда перестроилась на скорости УПЛ.

Мы уже мыслями, сердцем и турнирной таблицей в высшей лиге. Не хватает, конечно, еще опыта нам, навыков, связок. Еще будем усиливаться. Но подождите, потерпите, все будет хорошо.

- Во время матча с "Динамо" вы пригласили в гости Игоря Суркиса.

- Сегодня пригласил Сергея Палкина тоже в гости. При первой возможности буду всех приглашать во Львов, чтобы смотрели, чем мы занимаемся. Мы не ищем врагов, ищем союзников. Мы должны друг другу помогать, развивать украинский футбол, – сказал Козловский на канале "Руха" в YouTube.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Рух (Львов) Григорий Козловский
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