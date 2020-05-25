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Томаш Хюбшман: Левандовски сказал, что я забью гол Марселю в Кубке УЕФА

Премьер-лига
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Но удалось в матче с Марселем

Томаш Хюбшман: Левандовски сказал, что я забью гол Марселю в Кубке УЕФА
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Чешский легионер донецкого "Шахтера" 2004-2014 годов Томаш Хюбшман на телеканале Футбол вспомнил сезон 2008/2009, когда горняки получили Кубок УЕФА.

Томаш, в частности, выделил первое после зимнего перерыва противостояния с "Тоттенхэмом".

Для нас было тяжело, потому что "Тоттенхэм" играл в чемпионате, а у нас не было такого игрового ритма после зимней паузы. Мы вернулись со сбора, где играли только товарищеские игры. Нам надо было немного времени, чтобы привыкнуть к темпу, как они быстро бегали в матче с нами.

А вот после игры с российским ЦСКА "Шахтер", по словам Хюбшмана, получил уверенность и начал верить в себя, что может этот Кубок УЕФА выиграть. В матче с "Олимпик" (Марсель) Томаш забил французам.

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Помню, где-то 4 раза добивали и не могли забить. Вратарь постоянно лежал и мы попадали в него. Но в конце концов я сумел пробить кипера и был очень рад, потому что за день до игры мы общались с Мариушем Левандовски и он говорит: "Ты завтра забьешь гол". Поэтому я побежал радоваться забитому мячу прежде всего с Мариушем.

Мариуш всегда угадывал, когда я забью? Нет, он говорил так постоянно, но за всю карьеру я забил только 10 мячей.

Мы друг у друга просто всегда верили, даже если вместе не были на поле и играли одну или другую, поэтому держали кулаки друг за друга и за всю команду.

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В статье: Томаш Хюбшман Мариуш Левандовски Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
Великий футбол

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